Las 500 investigaciones

En los últimos meses, hemos sido testigos de procesos de especial espectacularidad mediática. Las declaraciones de los miembros del Ministerio Público frente a los medios de comunicación y las supuestas “filtraciones” a periodistas sorprendentemente bien informados de las investigaciones – que en algunos casos pareciera que dirigen los procesos- van camino a convertirse en una constante determinante de la actual gestión.

Notamos con preocupación contradicciones entre distintas voces de una misma institución, que de tomar fuerza, pudieran empañar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en nuestra democracia. Por ejemplo, mientras la magistrada Procuradora General afirma que tiene más de quinientas investigaciones abiertas y que el trabajo es abrumador; la Directora de Persecución y el Director Interino del Pepca alegan que: “sus imputaciones están jurídicamente blindadas” o que “el proceso está blindado”.

Las dos últimas afirmaciones llaman sobre todo la atención: si las medidas de coerción están blindadas, por cuál razón, a casi un año de gestión, aun no se presenta la primera acusación… y con una probabilidad rayana en la certeza: ¿qué excusa presentará el Ministerio Público para solicitar la extensión de los plazos de los casos blindados desde la medida de coerción? Esto, tomando en consideración que un proceso blindado no requiere mayores correcciones para su presentación a juicio.

Otro punto que también genera interés, es que frente a un universo de quinientos casos ninguno sea susceptible de archivo. Sobre todo, en una sociedad como la nuestra, en la cual la denuncia penal y la querella suelen convertirse en instrumentos para la retaliación política, la extorsión y la difamación. Es decir, supuestos que evidentemente no dan lugar a acción penal.

Mientras que en otros Estados de Derecho de la región, puede apreciarse que en el archivo radica una solución ante denuncias que no tienen cabida en el escenario penal o investigaciones carentes de mérito probatorio suficiente; nuestra realidad se aleja cada vez de esa experiencia.

Al parecer, hay ciertas individualidades con particular interés en que algunos casos permanezcan en un limbo frente a nuestro estatus jurídico, lo cual contradice la esencia misma de la seguridad jurídica que debería brindar la Procuraduría General de la República; sin mencionar el agravio al estado de inocencia y libertad que asiste a cualquier persona.

Resulta a todas luces paradójico que en un Estado de Derecho un ciudadano deba vivir por meses condicionado a interrogatorios, impedimentos de salida, oposiciones a bienes muebles e inmuebles porque simple y sencillamente el Ministerio Público cree -o quiere- tener algo en su contra, pero aún no lo ha encontrado; o bien, no ha “presionado” lo suficiente a un testigo o a un coimputado para que declare lo que algún miembro del órgano pretende que declare…

En ese sentido, la jurisprudencia nacional e interamericana se han pronunciado estableciendo los siguientes precedentes:

No se debe mantener en estado de indefensión a un inculpado en base a las expectativas de obtener declaraciones de otro imputado que pudiera incriminarlo […] (SCJ, sent. No. 2 del 04 de junio de 2008, bol. No. 1171, p.310).

[…]Pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30 de mayo de 1999, Sent. Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, párr. 204).

Cuando un supuesto no reúne las condiciones objetivas de imputación ni los elementos descritos en el tipo penal, la conducta investigada no es susceptible de caracterizarse como delito, por tanto, procede el archivo, la neutralización de la investigación y las injerencias que esta supone en la vida de cualquier ciudadano.

En este sentido, la Corte Constitucional de Colombia ha establecido:

No le compete al fiscal, al decidir sobre el archivo, hacer consideraciones sobre elementos subjetivos de la conducta ni mucho menos […]Lo que le compete es efectuar una constatación fáctica sobre presupuestos elementales para abordar cualquier investigación lo que se entiende como el establecimiento de la posible existencia material de un hecho y su carácter aparentemente delictivo”. (Corte Constitucional de Colombia, 15 de noviembre de 2005)

En pocas palabras, no podemos permitir que la espectacularidad de la medida de coerción y la eternización de la investigación se conviertan en el paradigma de la labor del Ministerio Público. La posibilidad de conclusión de un proceso no debe encontrase supeditado ni a la voluntad ni a los estados de ánimo de uno que otro miembro del Ministerio Público: ser objetivo durante la investigación es una obligación legal, no una facultad discrecional.

Por Glenn Davis Felipe Castro

