Las 3 causales para el aborto en la República Dominicana

Para escribir y comprender sobre este importante asunto, primero debemos puntualizar sobre qué es la vida en términos técnicos o científicos, y cuando inicia esta.

Según el diccionario de la lengua española: “La vida implica la capacidad de organización, crecimiento y funciones metabólicas¨ funciones estas, que se cumplen al momento de la fecundación.

En el afán de VIVIR en un mundo de menos reglas, controles, y lineamientos, venimos perdiendo el foco y la esencia de la humanidad, y el verdadero problema con esto, es que se trata de una cadena interminable y descontrolada de cambios sociales que una vez iniciada no podremos parar.

Actualmente, los legisladores nos encontramos a la puerta de conocer y aprobar el Código Penal Dominicano, en cuyo artículo 317 se pretende incluir la despenalización del aborto por las causas siguientes: 1. Producto de una violación o incesto; 2. Cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre y 3. Por malformación incompatible con la vida.

En tal sentido, me permito puntualizar que, el aborto en sí de manera deliberada iría en contra del artículo 37 de nuestra Constitución, donde se ratifica el derecho a la vida y el artículo 38 sobre el derecho a la dignidad humana, y que es justamente discutir, revisar y proteger el cumplimiento de las leyes, el rol de los legisladores que componemos la cámara baja del Congreso Nacional, de forma que no podríamos legislar en contra de nuestro principal referente.

En el mismo orden de las sugeridas causales, hay que mencionar que, el embarazo en sí es una condición fisiológica, muchos factores de salud materna pueden afectar el curso de este y poner en riesgo a ambas vidas, en la actualidad el desarrollo médico y obstétrico se ha preparado para disminuirlos, la causa más frecuente de riesgo gestacional es la hipertensión inducida por el embarazo, esta aparece regularmente después de las 20 semanas, es decir alrededor del 5to mes de gestación)

Así mismo que, las estadísticas estiman que el 50% de los embarazos termina en aborto espontáneo y que hay anormalidades cromosómicas en el 50% de los abortos. Por tanto, cerca de 25% de los embarazos presenta un defecto cromosómico grave. Es decir, los fetos que traen anomalías incompatibles con la vida abortan espontáneamente. [i]

Nuestro proyecto de modificación al Código Penal contempla claramente, en el artículo 110, una la solución a esta discusión innecesaria, al disponer: “La interrupción del embarazo practicado por personal medico especializado en establecimientos de salud públicos o privados no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas hasta donde sea posible.”

Como mujer, madre, cristiana y ser social, soy abanderada del respeto a la vida humana desde su concepción, de forma que, a mis ojos, el aborto es un crimen contra esta y un crimen aún mayor contra la sociedad, los valores y las próximas generaciones.

No voy en contra del aborto por motivaciones puramente religiosas o convencionales, más bien me proclamo a favor de la vida porque es efectivamente el más importante de los derechos fundamentales. Citando el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: ¨ Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona¨

Considero que este paso desmedido, ambicioso, que responde a muchos intereses que superan el simple deseo de darle poder de decisión sobre su cuerpo a la mujer, podría provocar, por citar al menos un ejemplo, que colapse el sistema nacional de salud pública, así como ocurre actualmente en la República Argentina a tan solo dos meses de haberse aprobado la Ley de Interrupción del Embarazo.

Como país debemos observar a aquellos que ya han tomado formalmente una posición y evaluar las consecuencias y efectos de cada escenario. Creo que punto aparte a la libertad individual, lo que se busca es el bien común, la funcionalidad de una sociedad, la evolución y no la involución de los habitantes, despenalizar el aborto no reduce los embarazos indeseados, no lucha contra el abuso sexual, contra estos males se lucha de manera preventiva y mediante otras técnicas que no implican vulnerar derechos esenciales.

En el año 2019 se implementó el Plan de Reducción de Embarazos en Adolescentes y como diputada me he comprometido a investigar sus efectos por medio de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, citando a los funcionarios de la Vicepresidencia, del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, de los Ministerios de Salud Pública y de la Mujer.

Así mismo en el marco del esfuerzo legislativo por prevenir el embarazo en adolescentes fue aprobada la Ley 1-21 que prohíbe el matrimonio infantil. Además, la Encuesta Demográfica y de Salud que realiza la Oficina Nacional de Estadística (ONE) muestra que ha bajado el porcentaje de mortalidad materna.

A modo de referencia, la mortalidad materna en República Dominicana, según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, publicado en mayo 2019 corresponden a: 36% Mortalidad materna asociado a trastornos de hipertensión en el embarazo, parto y puerperio; 9% asociado a embarazos terminados en aborto (espontáneos e inducidos). Las mismas estadísticas de mortalidad nos demuestran hacía donde debemos enfocar la lucha para disminuir los embarazos no deseados, las muertes relacionadas a estos y mejorar la salud materna de nuestras dominicanas. Podemos ver que se pretende eliminar una vida, en lugar de prevenir el abuso y la violación.

Antes que despenalizar el aborto yo apostaría a la prevención del abuso sexual, al cuidado de nuestras niñas, adolescentes y mujeres, promovería la educación sexual en valores, buscaría reconocer y proteger aquellas que se encuentran altamente expuestas, y así disminuir con acciones los factores de riesgo. En la actualidad la Procuraduría General de la República (PGR) provee estadísticas de los actos de violación reportados en el país, sin embargo, no revela que proporción de estas generan embarazo.

Invito a todos a pensar sobre los efectos negativos del aborto, fatales en cuanto a la víctima, psicológicos y físicos en cuanto a la madre y desventurados en cuanto a la sociedad.

¿Por qué estaríamos pensando en interrumpir cuando podríamos trabajar en prevenir?

Desde mi punto de vista, no tenemos derecho a terminar con una vida humana, sin importar si ha nacido o no, ni por las causas o los efectos de su nacimiento. No tenemos potestad de valorar o descartar ninguna vida humana, enfoquémonos en lo que sí podemos hacer.

[i] Embriología medica de LAGMAN, 13va edición “Libro de embriología para la formación médica”

Por Priscila D’ Oleo