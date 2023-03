Las 20 mejores novelas dominicanas de la historia (Resultado de una encuesta literaria)

Al humanista Marcio Veloz Maggiolo

in memoriam

En el año 2015 realizamos, con el auspicio del Centro Dominicano de Investigaciones Bibliográficas, Inc. (CEDIBIL), una nueva encuesta de opinión en el ámbito literario consistente en una sola pregunta: «¿Cuáles son, en su opinión, las veinte 20 mejores novelas dominicanas de la historia?» La formulación de esa pregunta deja claro el objetivo de la encuesta. El proceso fue largo: unos cuatro meses entre la recepción de las respuestas y la tabulación de las mismas.

DE LOS ENCUESTADOS

Dicha encuesta fue aplicada a 100 escritores y académicos dominicanos y extranjeros, de los cuales, dentro del plazo establecido de 30 días, contestaron 95. Entre los encuestados era alto el número de críticos literarios, ensayistas y estudiosos de la literatura dominicana extranjeros y dominicanos. Algunos de ellos eran novelistas, pero, por asunto ético, no podían incluir en sus propuestas novelas de su autoría.

Mencionemos, en orden alfabético, a varios de los intelectuales, académicos y literatos encuestados. Entre los extranjeros: Ana Gallego Cuiñas (Universidad de Granada, España), crítica literaria y académica española; Danilo Manera (Universidad de Milán, Italia), editor, crítico literario y académico italiano; Luis Beiro, narrador, poeta y periodista cubano-dominicano; Nina Bruni (The University of the West Indies, Jamaica), crítica literaria y académica argentina; y Rita de Maeseneer (Universidad de Amberes, Bélgica), crítica literaria y académica belga. Entre los dominicanos: Andrés L. Mateo (UASD), novelista, filólogo, poeta y académico; Ángela Hernández Núñez, narradora, poeta y ensayista; Avelino Stanley, narrador e investigador literario; Basilio Belliard (UASD), crítico literario, poeta y académico; Bonaparte Gautreaux Piñeyro, novelista y periodista; Bruno Rosario Candelier (PUCMM), crítico literario, novelista y académico; Cándido Gerón, crítico e investigador literario; Cayo Claudio Espinal, poeta y ensayista; César Augusto Zapata (UASD), poeta, narrador y académico; Diógenes Céspedes (UASD), crítico literario, poeta y académico; Efraím Castillo, narrador, poeta, dramaturgo y ensayista; Emilia Pereyra, novelista y periodista; Eugenio García Cuevas (Universidad de Puerto Rico), crítico académico, narrador y académico; Federico Henríquez Gratereaux, ensayista y periodista; Fernando Cabrera (PUCMM), poeta, crítico literario y académico; Fernando Valerio-Holguín (Universidad Estatal de Colorado, USA), crítico literario, narrador y académico; Franklin Gutiérrez (The City University o New York, USA), investigador literario, narrador y académico; Jenny Montero (UASD), ensayista, cuentista y académica; José Alcántara Almánzar, crítico literario, narrador y académico; José Carvajal, narrador, poeta, editor y periodista; José Enrique García (PUCMM), narrador, poeta, crítico literario y académico; José Mármol, poeta y ensayista; José Rafael Lantigua, crítico literario, poeta y periodista; Lipe Collado, narrador, periodista y académico; Manuel Matos Moquete (UASD-INTEC), crítico literario, novelista y académico; Manuel Mora Serrano, investigador literario, novelista y poeta; Manuel A. Ossers (University of Wisconsin-Whitewater, USA), crítico literario y académico; Manuel Salvador Gautier, novelista y ensayista; Marcio Veloz Maggiolo (UASD), narrador, ensayista, dramaturgo, poeta, historiador, arqueólogo, antropólogo y académico; Martha Rivera, poeta y novelista; Máximo Vega, novelista y gesto cultural; Odalís G. Pérez (UASD), ensayista, crítico literario, crítico de arte, poeta, narrador y académico; Pedro Antonio Valdez, narrador, poeta, dramaturgo y ensayista; Pedro Conde Sturla, crítico literario, cuentista y académico; Pura Emeterio Rondón, crítica literaria, investigadora y académica; Rafael Núñez Cedeño (University of Illinois at Chicago, USA), lingüista y académico; Rei Berroa (Universidad George Mason de Washington, USA), crítico literario y académico; Roberto Marcallé Abreu, narrador y periodista; y Silvio Torres-Saillant (Syracuse University, USA), ensayista y académico.

DE LAS NOVELAS PROPUESTAS POR LOS ENCUESTADOS

Un total de 84 novelas de 60 novelistas fueron seleccionadas por los encuestados como las mejores de la historia de la literatura dominicana. Había opiniones muy disimiles, que indudablemente respetamos para no contaminar la objetividad de la encuesta. A continuación, siguiendo un orden cronológico por título seguido del nombre del autor, presentamos la lista a partir de la cual habrían de ser escogidas las 20 mejores novelas tomando en cuenta la puntuación obtenida por cada una de esas 84 novelas, aparecidas entre 1856 y 2014 (158 años de recorrido por la novelística dominicana):

1856 El montero: novela de costumbres. (1) Pedro Francisco Bonó 1857 La fantasma de Higüey. Francisco Xavier Angulo Guridi 1882 Leyenda histórica dominicana. Manuel de Jesús Galván. 1892 Baní o Engracia y Antoñita. Francisco Gregorio Billini 1893 Madre culpable.Amelia Francasci 1901 Francisca Martinoff: drama íntimo. Amelia Francasci 1906 En la copa del árbol.Ulises Heureaux, hijo 1908 Rufinito. Federico García Godoy 1909 Del cesarismo. Rafael Damirón 1911 Alma dominicana: novela histórica. Federico García Godoy 1911 Ciudad romántica. Tulio M. Cestero 1911 Inexorable: novela. Arturo Freites Roque 1912 Los débiles. Jesusa Alfau y Galván 1913 La sangre: una vida bajo la tiranía. Tulio Manuel Cestero 1914 Federico García Godoy 1915 El canto del cisne. Manuel Florentino Cestero 1925 La caída de las alas. Gustavo Mejía Ricart 1927 Tierra adentro. José María Pichardo 1929 Pinares adentro. Pedro María Archambault. 1936 La Mañosa. Juan Bosch 1936 Los enemigos de la tierra. Andrés Francisco Requena 1939 Over. Ramón Marrero Aristy 1940 El viaje: ensayo de novela de la vida capitaleña. Manuel A. Amiama 1940 Jengibre: novela dominicana. Pedro A. Pérez Cabral 1944 La cacica. Rafael Damirón 1944 Monólogo de la locura. Rafael Damirón 1949 La mujer de agua. Ramón Lacay Polanco 1950 En su niebla. Ramón Lacay Polanco 1953 Cañas y bueyes. Francisco Moscoso Puello 1954 Caña dulce: novela criolla. Melba Marrero de Munné 1956 Francisco Moscoso Puello 1957 De abril en adelante. Marcio Veloz Maggiolo 1958 Guazábara. Alfredo Fernández Simó 1959 El hombre de piedra. Ramón Lacay Polanco 1960 El buen ladrón. Marcio Veloz Maggiolo 1961 El testimonio. Ramón Emilio Reyes 1962 (2) Marcio Veloz Maggiolo 1964 Magdalena. Carlos Esteban Deive 1965 La vida no tiene nombre. (3) Marcio Veloz Maggiolo. 1967 Los ángeles de hueso. Marcio Veloz Maggiolo 1970 Escalera para Electra. Aída Cartagena Portalatín 1973 El Masacre se pasa a pie. Freddy Prestol Castillo 1976 Anadel: la novela de la gastrosofía. Julio Vega Batlle 1977 Los algarrobos también sueñan. Virgilio Díaz Grullón 1978 Cinco bailadores sobre la tumba caliente del licenciado. Roberto Marcallé Abreu 1978 Cuando amaban las tierras comuneras. Pedro Mir 1978 El extraño caso de Camelia Torres. Ramón Lacay Polanco 1979 Las devastaciones. Carlos Esteban Deive 1980 Espera de penumbras en el viejo bar. Roberto Marcallé Abreu 1980 Goeíza. Manuel Mora Serrano 1980 La telaraña. Diógenes Valdez 1980 Solo cenizas hallarás. Pedro Vergés 1981 Lucinda Palmares. Diógenes Valdez 1982 Curriculum (El síndrome de la visa). Efraím Castillo 1985 En el atascadero. Manuel Matos Moqueta 1987 El reino de Mandinga. de Ricardo Rivera Aybar 1991 How the García Girls Lost their Accedents. Julia Álvarez 1992 La balada de Alfonsina Bairán. Andrés L. Mateo 1992 La Victoria. Carmen Natalia Martínez 1992 Los que falsificaron la firma de Dios. Viriato Sención 1994 Bienvenida y la noche (Crónicas de Montecristi). Manuel Rueda 1994 In the Time of the Butterflies. Julia Álvarez 1997 He olvidado tu nombre. Martha Rivera-Garrido 1999 El personero: novela. Efraím Castillo 1999 Las siempre insólitas cartas del destino. Roberto Marcallé Abreu 2000 La estrategia de Chochueca. Rita Indiana Hernández 2000 Una vez un hombre. José Enrique García 2001 Memorias de un hombre solo. Luis R. Santos 2001 Mudanza de los sentidos. Ángela Hernández Núñez 2002 Carnaval de Sodoma. Pedro Antonio Valdez 2002 La guerrilla nuestra de cada día. Efraim Castillo 2002 Viento negro, bosque del Caimán. Carlos Esteban Deive 2003 Cóctel con frenesí. Emilia Pereyra 2003 El hombre del acordeón.Marcio Veloz Maggiolo 2003 Génesis si acaso. Ángel Garrido 2004 La mosca soldada. Marcio Veloz Maggiolo 2005 El secreto de Neguri. Luis Arambilet 2006 La vida es otra cosa. Jeannette Miller 2007 Candela. Rey Emmanuel Andújar 2007 The Brief Wondrous Life of Oscar Wao. Junot Díaz 2009 Memoria tremens. Marcio Veloz Maggiolo 2010 Dimensionando a Dios. Manuel Salvador Gautier 2010 La fascinación de la rosa. Manuel Salvador Gautier 2014 Planes de ataques. Manuel García Cartagena

Tal como puede observarse más arriba, la mayoría de las novelas fueron editadas en el siglo XX, considerado el Siglo de Oro de las letras dominicanas: el 62 (74%); mientras que en los primeros catorce años del siglo que corre vieron la luz pública 17 (20%) textos narrativos de largo aliento y en el siglo XIX fueron publicadas solamente 5 (6%).

DE LOS NOVELISTAS PROPUESTOS

Esas 84 novelas corresponden a 60 autores, de los cuales los que fueron propuestos con un mayor número de novelas fueron los siguientes: Marcio Veloz Maggiolo (8): El buen ladrón, Memoria tremens, Los ángeles de hueso, La vida no tiene nombre, La mosca soldado, Judas, El hombre del acordeón y De abril en adelante; Ramón Lacay Polanco (4): El extraño caso de Camila Torres, El hombre de piedra, En su niebla y La mujer de agua; Federico García Godoy (3): Rufino, Alma dominicana y Guanuma; Rafael Damirón (3): Del cesarismo, La cacica y Monólogo de la locura; Efraím Castillo (3): Curriculum (El síndrome de la visa), El personero: novela y La guerrilla nuestra de cada día; y Roberto Marcallé Abreu (3): Espera de penumbras en el viejo bar, Cinco bailadores sobre la tumba caliente del licenciado y Las siempre insólitas cartas del destino.

Con dos novelas propuestas: Amelia Francasci: Madre culpable y Francisca Martinoff: drama íntimo; Tulio Manuel Cestero: La sangre y Ciudad romántica; Julia Álvarez: How the García Girls Lost their Accedents [De cómo las chicas García perdieron el acento] y In the Time of the Butterflies [En el tiempo de las mariposas: novela]; Diógenes Valdez: La telaraña y Lucinda Palmares; Francisco Moscoso Puello: Cañas y bueyes y Navarijo; y Manuel Salvador Gautier: Dimensionando a Dios y La fascinación de la rosa. Ninguna de las novelas de Francasci, Álvarez, Valdez y Gautier alcanzó el puntaje necesario para aparecer en la lista de las 20 seleccionadas.

En la lista de los 60 novelistas propuestos que, en orden alfabético, presentamos más abajo, podemos observar que el 68% (41) de ellos fallecieron (indicados con un asterisco) y el 32% (19) aún siguen vivos y produciendo. Otro dato: el 18% (11) son mujeres y el 82% (49) son hombres.

Aída Cartagena Portalatín* Alfredo Fernández Simó* Amelia Francasci* Andrés L. Mateo Andrés Francisco Requena* Ángel Garrido Ángela Hernández Núñez Arturo Freites Roque* Carlos Esteban Deive* Carmen Natalia Martínez* Diógenes Valdez* Efraín Castillo Emilia Pereyra Federico García Godoy* Francisco Gregorio Billini* Francisco Moscoso Puello* Francisco Xavier Angulo Guridi* Freddy Prestol Castillo* Gustavo Mejía Ricart* Haim Lopez-Penha* Jeannette Miller Jesusa Alfau y Galván* José Enrique García José M. Pichardo* Juan Bosch* Julia Álvarez Julio González Herrera* Julio Vega Batlle* Junot Díaz Luis Arambilet Luis R. Santos Manuel A. Amiama* Manuel de Jesús Galván* Manuel Florentino Cestero* Manuel García Cartagena Manuel Matos Moquete Manuel Mora Serrano Manuel Rueda* Manuel Salvador Gautier * Marcio Veloz Maggiolo* Martha Rivera Melba Marrero de Munné* Pedro A. Pérez Cabral* Pedro Antonio Valdez Pedro Francisco Bonó* Pedro María Archambault* Pedro Mir* Pedro Vergés Rafael Damirón* Ramón Emilio Reyes* Ramón Lacay Polanco* Ramón Marrero Aristy* Rey Emmanuel Andújar Ricardo Rivera Aybar* Rita Indiana Hernández Roberto Marcallé Abreu Tulio M. Cestero* Ulises Heureaux, hijo* Virgilio Díaz Grullón* Viriato Sención*

A continuación, ordenadas cronológicamente conforme a los años en que fueron publicadas, citamos las 20 novelas de autores dominicanos preferidas de los encuestados y consideradas como las mejores de la historia literaria dominicana:

1) 1882 Enriquillo: leyenda histórica dominicana. Manuel de Js. Galván (1834-1910)

2) 1892 Baní o Engracia y Antoñita. Francisco Gregorio Billini (1844-1898)

3) 1914 Guanuma: novela histórica. Federico García Godoy (1857-1924)

4) 1914 La sangre: una vida bajo la tiranía. Tulio Manuel Cestero (1877-1955)

5) 1936 La Mañosa: novela de las Revoluciones. Juan Bosch (1909-2001)

6) 1939 Over: novela. Ramón Marrero Aristy (1913-1959)

7) 1949 La mujer de agua. Ramón Lacay Polanco (1924-1985)

8) 1953 Cañas y bueyes. Francisco Moscoso Puello (1885-1959)

9) 1958 Guazábara. Alfredo Fernández Simó (1915-1991)

10) 1960 El buen ladrón. Marcio Veloz Maggiolo (1936-2021)

11) 1961 El testimonio. Ramón Emilio Reyes (1937-2017)

12) 1964 Magdalena. Carlos Esteban Deive (1935-2019)

13) 1970 Escalera para Electra. Aída Cartagena Portalatín (1918-1994)

14) 1973 El Masacre se pasa a pie. Freddy Prestol Castillo (1913-1981)

15) 1978 Cuando amaban las tierras comuneras. Pedro Mir (1913-2000)

16) 1980 Goeíza. Manuel Mora Serrano (1933-)

17) 1980 Solo cenizas hallarás (Bolero). Pedro Vergés (1945-)

18) 1982 Curriculum (El síndrome de la visa). Efraím Castillo (1940-)

19) 1987 El reino de Mandinga. Ricardo Rivera Aybar (1940-2015)

20) 1999 Las siempre insólitas cartas del destino. Roberto Marcallé Abreu (1948-)

COMENTARIOS FINALES

Ya lo afirmamos en el 2013: «No alcanza la vida humana para leer todos los libros publicados en el mundo. Es lo que nos obliga a pensar en leer en forma selectiva, eligiendo aquellas obras que revisten mayor interés para nosotros desde el punto de vista del placer que podría brindarnos su lectura o desde el punto de vista utilitario o quizá desde el ámbito de la exigencia académica». (4)

En ese sentido, cabe decir que la existencia de los rankings y cánones literarios o guías de recomendación de lecturas nos simplifican esa tarea de selección, la cual, a veces, se nos presenta como un laberinto fastidioso que, con frecuencia, es causa de desencanto y entonces decidimos no leer nada.

No aspiramos a que la selección de las 20 novelas —consideradas como las mejores de la historia de la literatura dominicana en opinión de los encuestados— constituya un asunto de «caso cerrado» o que esa lista quede establecida como el canon de la novela dominicana. ¡De ninguna manera! Solo es una perspectiva o punto de partida posible si tomamos en cuenta que más de mil novelas de autores dominicanos han visto la luz pública, en volumen, entre 1857 —año que fue publicada La fantasma de Higüey, de Francisco Javier Angulo Guridi— y la fecha en que fue realizada la encuesta: 2015.

¿Por qué no recibir el resultado de esa encuesta patrocinada por el Centro Dominicano de Investigaciones Bibliográficas (CEDIBIL) como un desafío o como un aporte al estudio de la novelística dominicana? O algo mejor: asumirlo como una motivación para acercarnos a ella y valorarla.

NOTAS:

(1) Publicada en El Correo de Ultramar, periódico político-literario editado en España e impreso en Francia. Esa novela por primera vez fue editada en volumen en la ciudad de Santo Domingo (Rep. Dom.) en 1968 con prólogo de su rescatador bibliográfico: Emilio Rodríguez Demorizi.

(2) En el volumen editado por la Librería Dominicana, que incluye la novela El buen ladrón, la cual había sido editada sola en 1960.

(3) El volumen incluye la novela Nosotros los suicidas.

(4) Ver nuestra obra: En torno a la literatura dominicana: apuntes literarios, bibliográficos y culturales. Santo Domingo, Rep. Dom.: Banco Central de la Rep. Dom., 2013. P. 271.

Por Miguel Collado

