Las 10 alineaciones más temibles para la temporada de Grandes Ligas 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- ¡Es la mejor época del año! La hora de pontificar y pronosticar lo que pasará en esta venidera campaña de Grandes Ligas… y luego, por supuesto, de discutir sin parar sobre esos pronósticos.

Cada año, usamos este espacio para ranquear a los 10 mejores lineups, rotaciones y bullpens de las Mayores. Se trata, claro, de una ciencia inexacta y altamente subjetiva. Pero podemos utilizar los resultados del año pasado y las proyecciones de este año como nuestra guía para este ejercicio.

Comencemos con las 10 mejores alineaciones. Y para estar claro, esto se trata completamente de ofensiva. Nada de preocuparse por quién atrapará la pelota. Aquí, solamente estamos interesados en los que pueden batearla.

Sin más preámbulos, que empiece el debate (se colocan las alineaciones proyectadas para el Día Inaugural).

1) Dodgers

Mookie Betts, D, RF

Freddie Freeman, Z, 1B

Trea Turner, D, SS

Max Muncy, Z, 2B

Will Smith, D, C

Justin Turner, D, 3B

Cody Bellinger, Z, CF

Chris Taylor, D, LF

AJ Pollock, D, BD

Honestamente, la emoción que se produjo cuando los Dodgers firmaron a Freeman fue un poco exagerada. Porque no es como si este equipo no había estado mandando al terreno un lineup lleno de superestrellas en los últimos años. Y no olvidemos que perdieron a Corey Seager en la agencia libre. Los Dodgers eran increíblemente buenos antes. Ahora siguen siendo increíbles, simplemente un poquito distintos.

2) Azulejos

George Springer, D, CF

Bo Bichette, D, SS

Vladimir Guerrero Jr., D, 1B

Teoscar Hernández, D, BD

Matt Chapman, D, 3B

Lourdes Gurriel Jr., D, LF

Cavan Biggio, Z, 2B

Danny Jansen, D, C

Raimel Tapia, Z, RF

Toronto tuvo el OPS más alto (.797) entre cualquier equipo en MLB el año pasado. Por supuesto, eso fue con una campaña de 45 jonrones y 39 dobles de Marcus Semien, quien se fue vía la agencia libre. Y también hay que recordar que jugaron más de la mitad de sus partidos como local en paraísos de bateadores como Buffalo, Nueva York y Dunedin, Florida. Chapman fue una gran adición desde el punto de vista defensivo, pero viene de su peor campaña ofensiva (tuvo una línea de .210/.314/.403), así que veremos si la mudanza al Este de la Americana y Rogers Centre lo beneficia.

3) Medias Blancas

Tim Anderson, D, SS

Yoán Moncada, A, 3B

José Abreu, D, 1B

Eloy Jiménez, D, LF

Yasmani Grandal, A, C

Luis Robert, D, CF

Andrew Vaughn, D, RF

Gavin Sheets, Z, BD

Josh Harrison, D, 2B

La temporada pasada, los Medias Blancas fueron séptimos en la Gran Carpa en anotadas (796) y OPS (.758), y eso fue con el cubano Luis Robert y el dominicano Eloy Jiménez haciendo apenas 527 visitas al plato entre los dos, debido a sendas lesiones. Una campaña completa con ambos saludables hace que el cielo sea el límite en el sur de Chicago.

4) Bravos

Eddie Rosario, Z, LF

Dansby Swanson, D, SS

Matt Olson, Z, 1B

Marcell Ozuna, D, BD

Austin Riley, D, 3B

Ozzie Albies, A, 2B

Adam Duvall, D, CF

Travis d’Arnaud, D, C

Alex Dickerson, Z, RF

La partida de Freeman, Joc Pederson y el cubano Jorge Soler indica que el lineup de los Bravos lucirá un poco distinto al que vimos en octubre. Pero algo nos dice que entre el regreso del venezolano Ronald Acuña Jr. (que no estará listo para el Día Inaugural, pero podría unirse al equipo a finales de abril) y la llegada de Olson, Atlanta probablemente estará bien.

5) Yankees

Anthony Rizzo, Z, 1B

Aaron Judge, D, RF

Joey Gallo, Z, LF

Giancarlo Stanton, D, BD

Josh Donaldson, D, 3B

Gleyber Torres, D, 2B

Aaron Hicks, A, CF

Isiah Kiner-Falefa, D, SS

Kyle Higashioka, D, C

La preocupación usual alrededor de la salud de Stanton y Judge siempre está presente, pero con Donaldson a bordo y una temporada completa de Gallo, los del Bronx lucen bien posicionados para recuperarse tras terminar a mitad de tabla en slugging y regresar a los puestos de vanguardia en lo que a poder respecta.

6) Medias Rojas

Kike Hernández, D, CF

Trevor Story, D, 2B

Rafael Devers, Z, 3B

Xander Bogaerts, D, SS

J.D. Martínez, D, BD

Alex Verdugo, Z, LF

Bobby Dalbec, D, 1B

Jackie Bradley, Jr., Z, RF

Christian Vázquez, D, C

Por supuesto que la llegada de Story es bien importante, pero no se puede obviar que los Medias Rojas perdieron a Hunter Renfroe, quien dio 31 cuadrangulares y 33 dobles el año pasado, para apostar por el repunte de Bradley. Y Kyle Schwarber, quien puso tremendos números tras llegar a Boston a mitad de año, también se fue. Lo que hagan Verdugo y Dalbec, dos jugadores que todavía están estableciéndose, será clave aquí.

7) Filis

Kyle Schwarber, Z, LF

J.T. Realmuto, D, C

Bryce Harper, Z, RF

Nick Castellanos, D, BD

Rhys Hoskins, D, 1B

Didi Gregorius, Z, SS

Jean Segura, D, 2B

Alec Bohm, D, 3B

Matt Vierling, D, CF

La defensa de los Filis no está recibiendo ningún tipo de elogios y eso es perfectamente entendible. Pero haber traído a Schwarber (OPS de .928, 32 jonrones, 19 dobles en 2021) y Castellanos (.939, 34, 38) instantáneamente convierte esta alineación en una de las más llamativas de la liga.

8) Astros

José Altuve, D, 2B

Michael Brantley, Z, LF

Alex Bregman, D, 3B

Yordan Álvarez, Z, BD

Yuli Gurriel, D, 1B

Kyle Tucker, Z, RF

Chas McCormick, D, CF

Jeremy Peña, D, SS

Martín Maldonado, D, C

Perder a George Springer y al puertorriqueño Carlos Correa en inviernos consecutivos y seguir apareciendo en esta lista habla mucho de la absurda cantidad de talento que tienen los Astros. Pero una vez más, el equipo será puesto a prueba. Houston todavía está tratando de ver qué hace con el jardín central y ahora el novato dominicano Jeremy Peña tratará de llenar el vacío dejado por Correa en las paradas cortas.

9) Rays

Brandon Lowe, Z, 2B

Wander Franco, D, SS

Randy Arozarena, D, LF

Austin Meadows, Z, BD

Yandy Díaz, D, 3B

Ji-Man Choi, Z, 1B

Mike Zunino, D, C

Kevin Kiermaier, Z, CF

Manuel Margot, D, RF

Claro, hay equipos con bateadores de mucho más nombre que no entraron en este ranking. Pero no se puede obviar el hecho de que los Rays terminaron segundos el año pasado en las Grandes Ligas en carreras anotadas (857) y además igualaron a los Dodgers en slugging (.429) y a los Yankees en vuelacercas (222). Ahora tendrán básicamente el mismo grupo y con el fenómeno dominicano Wander Franco toda la temporada.

10) Angelinos

Shohei Ohtani, Z, BD

Mike Trout, D, CF

Anthony Rendon, D, 3B

Jared Walsh, Z, 1B

Max Stassi, D, C

Brandon Marsh, Z, LF

Jo Adell, D, RF

Andrew Velázquez, A, SS

David Fletcher, D, 2B

Con suerte, el lineup no dependerá tanto de Ohtani ya con Trout y Rendón recuperados. Junto a Walsh, tendrán un temible cuarteto al frente del orden, justificando su lugar en este Top 10. Pero para que los Angelinos alcancen su techo, necesitan que Adell y Marsh terminen de explotar y que Fletcher se embase más que en el 2021.

Relacionado