Larry Nance Jr. está listo para aceptar el ‘reto’ de los Blazers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Larry Nance Jr. defenderá la camiseta de un tercer equipo desde que recaló en la NBA coincidiendo con el arranque de la temporada 2021-22. El ala-pívot aterrizó recientemente en los Portland Trail Blazers como parte de una operación a tres bandas que envió a Lauri Markkanen a los Cavaliers.

En pleno proceso de mudanza hacia el estado de Oregon, el jugador ha completado una entrevista para la web de la NBA en la que comparte sus sensaciones sobre este cambio de aires y lo que puede suponer para su carrera. En ella, Nance Jr. reconoce que su salida de Cleveland ha resultado amargo pera, a su vez, una gran oportunidad para aspirar a cotas mayores.

“Dejar Cleveland fue obviamente muy agridulce para mí. Amo Cleveland. Soy de aquí, mi padre jugó aquí, hay mucha historia con mi familia aquí”, comenzó el interior. “Podría vivir aquí para siempre, pero tenemos un corto período de tiempo en la NBA. Llegó la oportunidad de jugar en Portland y era imposible dejarla pasar. Es un equipo que he estado apoyando en los playoffs por un tiempo. Siento que realmente tengo la oportunidad de intervenir y marcar la diferencia. Este es un equipo que ha estado al borde de algo especial durante un tiempo y los altos cargos de la organización me consideran alguien que podría ayudarlos a mejorar. Tener la oportunidad de jugar con jugadores de este calibre no ocurre con demasiada frecuencia.”

De forma más concreta, Nance Jr. se centró en cómo su valor como jugador puede impulsar las aspiraciones de los Blazers, principalmente en lo que a rendimiento defensivo se refiere, la que fue la gran tara del equipo durante el pasado curso.

“Me han impacto mucho en los últimos años esos jugadores que dan un paso adelante en los playoffs”, continuó el ya ex-jugador de los Cavaliers. “Vi a P.J. Tucker convertirse en un héroe en Milwaukee. O a Bobby Portis. Incluso tipos como Aaron Gordon o Torrey Craig brillando en sus roles. Encajo en este tipo de molde. Un defensor versátil que también puede cambiar, anotar y hacer un poco de todo. Puedo defender las posiciones de tres, cuatro y cinco. Creo que los aficionados de los Blazers verán muchas cosas que se pasaron por alto estos últimos años en Cleveland. Este es el equipo de Dame y C.J. y yo solo estoy aquí para hacerles el trabajo más fácil.”

Además, Nance Jr. señaló estar entusiasmado por ponerse a las órdenes del nuevo head coach Chauncey Billups. “Estoy muy ilusionado por trabajar con un tipo con su reputación y coeficiente intelectual. Todo el mundo era fan suyo cuando jugaba, incluso ahora. Es casi un nuevo comienzo y un reinicio para todos en el equipo. Es por eso que estoy emocionado de entrar en este momento y, con suerte, establecerme como un engranaje clave a los ojos de este nuevo cuerpo técnico.”

Relacionado