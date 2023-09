Larimar City & Resort anuncia la construcción de dos hoteles y un residencial en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La empresa multinacional española Clerhp informó este lunes que suscribió un acuerdo comercial con Sonesta International Hotels (Sonesta), el octavo mayor grupo hotelero del mundo, para construir los hoteles de lujo The Royal Sonesta y The James, en el proyecto de desarrollo inmobiliario Larimar City & Resort, ubicado en Punta Cana, provincia La Altagracia.

Estas dos nuevas instalaciones son de gran importancia para esta compañía americana y se enmarca dentro de su estrategia de expansión en América Latina y concretamente en el Caribe, explicó el director de desarrollo de Sonesta, Brian Quinn.

“Se espera que la primera fase de Larimar City & Resort se complete entre finales del 2025 y principios del 2026, e incluirá lugares de entretenimiento, un centro comercial, varias opciones gastronómicas, gimnasios, spas, casa club con un campo de golf de 18 hoyos, instalaciones deportivas al aire libre y un centro de actividades centrado en los niños”, precisó el ejecutivo hotelero.

De su lado, el Ceo de Clerhp, Juan Andrés Romero, indica que Larimar City & Resort es un destino diseñado para ofrecer innovación, calidad de vida y lujo, que ofrecerá una experiencia vital única y un fácil acceso aéreo desde los principales mercados de América del Norte y Europa.

“Este proyecto tiene el apoyo del gobierno dominicano y de diferentes grupos de inversores internacionales que ven en este desarrollo de uso mixto el primero de su tipo en la República Dominicana y una atractiva oportunidad de inversión», apuntó.

El Ceo de Clerhp destacó que la República Dominicana experimenta un aumento de un 11 por ciento de visitantes en el primer trimestre de 2023, en comparación con el mismo período del 2019, según el Barómetro del Turismo Mundial de la OMT publicado en enero pasado.

Romero señaló que esta isla es famosa por su variado terreno que incluye selva tropical, sabana y tierras altas, incluido el Pico Duarte, la montaña más alta del Caribe, por lo que los visitantes de este territorio pueden disfrutar de espectaculares playas y cascadas, observar ballenas y explorar las atracciones culturales de Santo Domingo.

Acerca de Clerhp

Clerhp es una empresa multinacional, cotizada española, especializada en la promoción, diseño, ingeniería y construcción de grandes proyectos en España y Latinoamérica, en concreto Paraguay, Bolivia y República Dominicana. La compañía sigue consolidando su proyecto con este nuevo anuncio y contrato.

Acerca de Larimar City & Resort

El nuevo destino de la inversión en la República Dominicana es Larimar, situada a 25 minutos del aeropuerto de Punta Cana y a 15 minutos de las playas de Bávaro, sobre un acantilado a más de 100 metros sobre el nivel del mar y con unas espectaculares vistas impresionantes de 180 grados, se está desarrollando una ciudad jardín que será considerada la primera ciudad inteligente en el Caribe.

Este ambicioso proyecto inmobiliario hace hincapié en las energías renovables, ¿la reducción del consumo energético y la optimización de los recursos hídricos a través de tecnologías como IA, Big Data e IoT. Larimar City & Resort prevé una población de 35.000 a 55.000 residentes y turistas, fomentando el crecimiento socioeconómico de la región y revalorizando las inversiones.

El proyecto también prioriza experiencias deportivas, de naturaleza, ocio y bienestar con comodidades como un club de campo con campo de golf, clínicas de salud, centro de bienestar e instalaciones deportivas.

Acerca de Sonesta

Sonesta es la octava empresa hotelera más grande de EE. UU. según Smith Travel Research (STR) con aproximadamente 1200 propiedades que suman un total de 100 000 habitaciones en 17 marcas. Sonesta posee, administra y/o franquicia bajo The Royal Sonesta; The James, Sonesta Hotels & Resorts; Sonesta Select; Sonesta Essential, Sonesta ES (Extended Stay) Suites, Sonesta Simply Suites y Sonesta Cruise Collection operan en Egipto, también; Sonesta Posadas del Inca; Hotel RL; Red Lion Hotels; Red Lion Inn & Suites; Signature Inn; GuestHouse Extended Stay; Knight’s Inn; Americas Best Value Inn y Canadas Best Value Inn.