Lápiz Conciente revela que este año generó 25 millones de pesos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El veterano artista urbano, Lápiz Conciente, reveló en su cuenta de Instagram que durante el 2020 generó 25 millones de pesos, un año que el exponente definió como muy “activo”, al tiempo de revelar que para el próximo trabajará proyectos personales en conjunto su carrera musical.

Las declaraciones del intérprete de “Amor por accidente” surgieron como respuesta a un seguidor que aseguró que se quedó atrás en la música.

“Si man solo facture 25 millones de música este año (pero no creo que fui yo fue la pandemia que jodió los conciertos). Me llevaré de tu consejo estoy muy atrás”, acotó el llamado “Papá del Rap”, mientras le aconsejaba que “lee mucho, aunque sea el periódico, pero lee para que tengas ideas. Casi todas mis ideas las he aprendido leyendo porque no termine la universidad. Apuesta a ti, no a mi ni a los demás, tu eres el centro del universo”.

Avelino Figueroa añadió en su consejo que “mucha gente me pregunta como viniendo del barrio he tenido esa gran visión. Lo primero es que todos tenemos las mismas cualidades, el truco radica en enfocarte en ti mismo no en los demás. Me explico, si a ti te gusta mi música, consúmela no me consumas a mi. Si te gusta el básquetbol, obsérvalo y deléitate, no vivas la vida del basquetbolista”.

El veterano rapero aprovechó para comunicarle a sus seguidores que el próximo año trabajará paralelamente proyectos personales, en los que destacan, su marca de cigarros, un restaurant lounge y la nueva apertura de su tienda OIO en en la plaza Megacentro, ubicada en Santo Domingo Este.