Lápiz Conciente agradece a sus fanáticos por el apoyo

Mandaron a quemar mi ropa jugando con la comida de 80 familias y la reaccion de la gente fue la siguiente 44 mil dollares en ventas en 1 solo dia aqui en USA 🇺🇸 LA PALABRA "ORGULLO DOMINICANO" ES ALGO MUY GRANDE HERMANOS… NUNCA JUEGUEN CON LAS MARCAS PAIS QUE EL ENEMIGO DE UNA MARCA PAIS DEBE SER DESTERRADO DE QUISQUEYA LA BELLA … GRACIAS MI GENTE POR EL APOYO 🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴