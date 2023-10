Lanzar como visitante en Filadelfia es una especie de comienzo en casa para Gallen

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA – el fue a la escuela secundaria a 15 minutos del Citizens Bank Park. A pesar de la proximidad, el lanzador estrella de los D-backs no creció siendo fanático de los Filis. En cambio, su amor por Mark McGwire lo volvió hacia los Cardinals.

Sin embargo, el Citizens Bank Park es el lugar donde el derecho de 28 años creció asistiendo a los partidos. Es el estadio donde se visualizaría como un jugador de Grandes Ligas. Es el lugar donde alguna vez esperó lanzar como profesional.

Desde que llegó a las Mayores en 2019, Gallen ha vivido ese sueño: lanzar en Filadelfia tres veces. En cada una de esas ocasiones, se ha visto inundado de solicitudes de entradas por parte de familiares y amigos.

Gallen ha sido abierto sobre las emociones que conlleva lanzar tan cerca de casa. Hay un nivel diferente de energía. Pero cuando Gallen suba al montículo el lunes para el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Filis, el nivel de intensidad estará en un nivel completamente diferente.

«Creo que es interesante, sin duda, comenzar el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el campo, el estadio al que creciste cuando eras niño», dijo Gallen. “Pero quiero decir que se trata de la NLCS. Ahí es realmente donde están mis emociones. Todavía voy a seguir mi rutina. Se trata de la NLCS. Los factores externos los bloquearé lo mejor que pueda”.

Si bien Gallen se centra en la NLCS, es imposible contar su historia sin la conexión que tiene con el área. Cuando Gallen tenía 5 años, se negó a jugar al tee porque quería competir contra los «grandes». Eso llevó a su padre a entrenar en la Liga Pequeña de Somerdale para seleccionar a su hijo en la tercera ronda.

Cuatro años más tarde, cuando Gallen tenía 9 años, los funcionarios de Somerdale no querían que Gallen jugara contra niños de su edad porque era «demasiado dominante» y los niños estaban «demasiado asustados» para enfrentarlo, según un artículo de un periódico de 2016 en el Correo-correo. Eso le obligó a jugar contra chicos hasta tres años mayores que él.

Sin embargo, a medida que Gallen crecía, sintió que a menudo lo pasaban por alto. Antes de su tercer año de escuela secundaria, Perfect Game lo clasificó como el jugador número 341 del país. Eso hizo que Gallen quisiera demostrar que todos estaban equivocados. Después de sobresalir en su tercer año, Gallen recibió una oferta de beca de casi todos los programas importantes del país y se estableció como una de las mejores ramas de la escuela secundaria.

«Lo único que sé que puedo decir sobre Zac Gallen es que es tan bueno como cualquiera que haya conocido en desacelerar el momento y no sobreexcitarse», dijo el manager de los D-backs, Torey Lovullo. “Para aquellos que no lo conocen o no han hablado con él, pueden ver cómo funciona su mente y cómo se mueve muy lento y orientado a los procesos con todo lo que dice, hace y ejecuta a diario. «

Ese proceso, el que comenzó a unas seis millas del montículo en Citizens Bank Park, es lo que ha impulsado a Gallen a lo largo de su carrera. Si a esto le sumamos la motivación de querer demostrar que la gente está equivocada, rápidamente se ha asegurado de que la gente lo reconozca como uno de los mejores lanzadores de las Mayores.

Cuando Gallen fue canjeado por los Cardinals y Marlins, escuchó todas las críticas de que nunca iba a ser un as de un equipo. Cuando no fue incluido en un par de boletas del Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada, Gallen guardó la foto de los resultados en su teléfono para usarla como motivación en el 23.

En cada paso del camino, Gallen ha querido mejorar. Antes del Juego 3 de la NLDS contra los Dodgers, Gallen vio al probable miembro del Salón de la Fama Clayton Kershaw ejercitándose en los jardines. Gallen se acercó para charlar con Kershaw, preguntándole sobre algunos agarres de lanzamiento y tratando de analizar su cerebro.

«Estoy tratando de mejorar cada día que toco una pelota de béisbol», dijo Gallen. «Solo obtienes una cantidad limitada de tiros cuando estás afuera».

Mientras Gallen estaba sentado en la sala de conferencias de prensa del Citizens Bank Park, su concentración era palpable. Rara vez esbozaba una sonrisa mientras respondía preguntas sobre los Filis o su ciudad natal.

Gallen admitió que podrá apreciar que está lanzando en un juego de postemporada cerca de su ciudad natal después de que salga del montículo el lunes. Pero ahora mismo, sólo busca superar otro desafío más. Es apropiado que esté sucediendo donde empezó todo.

“Le compré a mi mamá algunas entradas para la Serie Mundial el año pasado. Su jefe quería ir”, dijo Gallen. “La energía [en Citizens Bank Park], dijo, era incomparable. Fue como, ‘Espero que algún día puedas estar en un ambiente como este, lanzando en los playoffs’. El hecho de que aquí estamos un año después y está en el mismo lugar donde ella mencionó el medio ambiente, la energía… estoy emocionado”.