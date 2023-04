Lanzan tráiler de The Continental, la serie del universo de John Wick

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Para los amantes de la saga de John Wick hay buenas noticias y es que tiene un spinoff, la producción ya lanzó su tráiler que trata de una miniserie basada en el hotel “El Continental” de la ciudad de Nueva York.

La serie explorará el origen del hotel en los años 70’s y los acontecimientos que suceden en su interior y su alrededor.

Como es de esperarse, este primer tráiler promete un spinoff con mucha acción, disparos y peleas.

The Continental: From the World of John Wick está protagonizada por Winston Scott, que en las películas le da vida el actor Ian McShane.

En la serie Winston se tendrá que desenvolver en el “misterioso mundo oculto detrás del hotel”.

La miniserie está compuesta de solo tres episodios, y se estrenará en septiembre en Estados Unidos y en lo adelante en otros países.

