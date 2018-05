Lanzan proyecto para optimizar servicios en Ciudad Juan Bosch y zonas aledañas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Como parte de los trabajos complementarios del complejo habitacional Ciudad Juan Bosch, el Ministerio de la presidencia por medio de viceministerio de Habitat y Desarrollo Local y la Alcaldía de Santo Domingo Este, lanzaron el proyecto Cities Lab, que entre otras cosas busca que esa zona tenga un Diseño urbano organizado, mejor planificado, habitable, productivo y con mayor desarrollo.

Adames la iniciativa también persigue que los habitantes en la ciudad Juan Bosch reciban mejores servicios.

El proyecto Cities Lab también tiene previsto el ordenamiento territorial de los sectores aledaños a la obra gubernamental.

El lanzamiento se hizo en el marco de un acto encabezado por el alcalde Alfredo Martínez y Sina del Rosario, viceministra de Hábitat y Desarrollo Local del Ministerio de la Presidencia.

Del Rosario explico que con la iniciativa se busca incorporar la innovación para satisfacer de mejor manera las necesidades de los usuarios haciéndolos parte activa del proceso.

La funcionaria dijo que el proyecto contribuirá a que sectores aledaños a la Ciudad Juan Bosch también puedan recibir los servicios de forma rápida y eficiente sin verse en la necesidad de acudir a buscarlo al proyecto habitacional.

De su lado, el alcalde Alfredo Martínez destacó la importancia del proyecto y se comprometió a continuar trabajando para que los munícipe de Santo Domingo Este sigan recibiendo servicios de forma rápida, oportuna y de calidad.

“Desde la Alcaldía de Santo Domingo Este no escatimamos para apoyar todas las iniciativas tendentes a mejor la calidad de vida de nuestros munícipes, y les aseguro que este proyecto no no será la excepción”, dijo el funcionario municipal.

En el lanzamiento del el Proyecto Cities Lab participaron además funcionarios de la Alcaldía de Santo Domingo Este.

