Lanzan programa de formación para trabajar en Estados Unidos y Canadá 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-National Union of Non-Profit Dominican Republic y la Unión Nacional de ONG Incorporadas, Inc., (UNADONGI) lanzaron un programa de formación para que dominicanos puedan tener acceso a ofertas laborales estables en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.Félix Pozo, presidente de la filial de Nueva York en Nacional Union of Non-Profit Dominican Republic , indicó que los programas de capacitación permitirán que cientos de profesionales empíricos que poseen experiencias probadas puedan certificarlas ante empleadores extranjeros y las autoridades migratorias correspondientes a los fines de acceder al mercado laboral internacional.

“Una de las mayores preocupaciones de los empresarios y organizaciones internacionales es la calidad de la mano de obra dominicana y esta formación será un aval que certificará que el aspirante cumple con las habilidades requeridas por el empleador extranjero”, puntualizó Pozo.

Estructura del programa

Amalfi Brito, directora académica y relaciones interinstitucionales de UNADONGI , expresó que las capacitaciones serán de las siguientes áreas: industrias alimentarias, agricultura ,agroindustria , hospitalidad, sector salud y construcción.

“El programa está dirigido a personas que buscan construir un futuro para ellos y sus familias y lograr residencia permanente a través del empleo en países como Estados Unidos y Canada”, dijo.

Brito indicó que en el proceso de inducción se evalúa la preparación académica del estudiante y la experiencia laboral, además se potencializan habilidades y destrezas como inteligencia emocional, manejo del estrés, manejo del tiempo, resolución de problemas, atención al cliente, uso de medios digitales e inglés laboral.

Contratos laborales con beneficios migratorios familiares

El presidente de la filial de Nueva York en National Union of Non-Profit Dominican Republic indicó que la familia del candidato, puede beneficiarse de los programas migratorios.

“La mayoría de los programas migratorios con los que trabajamos permiten la derivación de los cónyuges e hijos menores de 21 años”, puntualizó.

Pozo agregó que a través de este programa de formación el empleador recibe recursos humanos de calidad y comprometidos con la organización; y puntualizó que cuentan con un plan de seguimiento para evitar la deserción y que tanto el beneficiario del programa como el empleador cumplan lo acordado en las negociaciones previas.

Sobre las organizaciones

National Union of Non-Profit Dominican Republic, es una organización sin fines de lucro del estado de New York que ofrece servicios de migración a la comunidad hispana inmigrante y su proceso de adaptación dentro de Los Estados Unidos de Norteamérica. Han ayudado a cientos de inmigrantes hispanos a realizar sus procesos migratorios y a más de 65 empresas a cubrir sus necesidades de mano de obra.

UNADONGI es una organización sin fines de lucro con más de 11 años de servicios. Ha destacado en el desarrollo de programas de capacitación y de gestión de empleos en la República Dominicana, con programas como el de Seguridad Vial (MOPC) y Modernización del Servicio de Migración en los aeropuertos dominicanos colocando cerca de 900 jóvenes en distintas posiciones.