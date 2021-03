Lanzadores de RD entre los que causarían impacto con su regreso en MLB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los equipos de las Mayores han comenzado a definir los rosters que tendrán para el Día Inaugural, pero eso no quiere decir que un jugador que no esté en ese grupo no pueda crear un impacto más adelante en la temporada. Están los prospectos más importantes que tendrán su oportunidad de brillar, también habrá adquisiciones de mitad de temporada y hay jugadores que comenzarán la campaña en la lista de lesionados a la espera de sus esperados regresos.

Con el jardinero de los White Sox, el dominicano Eloy Jiménez probablemente fuera hasta finales de septiembre o posiblemente por toda la temporada, por una ruptura del tendón del músculo pectoral izquierdo, los jugadores más importantes que regresarán de lesiones en el 2021 son lanzadores.

Va de la mano con el tema del 2021; un año que será determinado por la manera en la que los equipos controlan el incremento de innings tras una acortada temporada en el 2020. No hay puntos medios. Los equipos contendientes verán una inyección de energía en la rotación a mediados de campaña o terminarán incompletos.

Algunos de estos monticulares podrían estar fuera hasta octubre, pero todos tienen el potencial de influenciar dramáticamente los puestos de postemporada.

Carlos Carrasco, LD, Mets

Adquirido desde Cleveland junto al puertorriqueño Francisco Lindor en un megacambio en febrero, el venezolano se lesionó la corva derecha en un ejercicio de trote la semana pasada. Una fuente le dijo a Anthony DiComo de MLB.com, que espera que Carrasco se pierda entre seis a ocho semanas. Carrasco tuvo un exitoso regreso tras ser diagnosticado con leucemia en el 2019 y el año pasado regresó a su antigua forma, dejando efectividad de 2.91 con una tasa de 10.9 K/9 en 68 entradas. En una división que aparenta ser de las más competitivas, ¿cuán rápido podrá volver el veterano de 34 años?.

Zac Gallen, LD, D-backs

Discretamente, Gallen se ha convertido en uno de los lanzadores más confiables de la Liga Nacional, registrando efectividad de 2.78 en 27 aperturas en su carrera, pero no estará disponible desde el comienzo de la temporada luego de sufrir una fractura por sobrecarga en el antebrazo derecho. No hay mucho precedente con este tipo de lesiones, así que es difícil predecir cuándo podrá regresar Gallen. Dicho eso, su vuelta podría ayudar al equipo a arruinar los planes de algunos contendientes en el verano. Arizona tiene 15 juegos ante los Dodgers y 13 ante los Padres desde el comienzo de junio.

*Dinelson Lamet, LD, Padres

*Lamet salió de su última apertura de temporada regular en septiembre pasado con una lesión en el codo y se perdió la postemporada, poniendo en alto un año en el que despegó. Los Padres lo llevaron lento en los campamentos, haciendo poco probable que el dominicano esté en el roster del Día Inaugural. San Diego agregó a Yu Darvish, Blake Snell y Joe Musgrove en el receso de campaña y tienen al prospecto MacKenzie Gore a la espera, así que los Padres podrían permitirse darle más tiempo a la recuperación de Lamet. Pero si el equipo tiene intenciones reales de arrebatarle el título del Oeste a los Dodgers, entonces necesitarán al quisqueyano, quien tuvo efectividad de 2.09 y WHIP de 0.86 con una tasa de 12.1 K/9 el año pasado.

Nate Pearson, LD, Azulejos

¿Hubiese Pearson (10mo mejor prospecto de MLB) haber hecho la rotación de Toronto de no haber sufrido una lesión en la ingle en su primera presentación de la primavera? Difícil saberlo. El derecho debutó lanzando cinco entradas en blanco en julio pasado, pero tuvo problemas en sus tres siguientes salidas, antes de ser apartado por rigidez en el codo derecho. La lesión hizo que se perdiera más de un mes, pero regresó para hacer una dominante presentación desde el bullpen ante los Rays en la Serie del Comodín de la Liga Americana. Los Azulejos podrían darle tiempo a comienzos de temporada para controlar su carga de trabajo, antes de abrirle la puerta en el verano. Con una velocidad de 100 mph y tres pitcheos por encima del promedio, el joven de 24 años tiene madera de as de rotación.

Chris Sale, LZ, Medias Rojas

Sale fue uno de los mejores lanzadores del béisbol entre el 2012 y 2018, siendo convocado al Juego de Estrellas y terminando mínimo en el sexto lugar por el Cy Young en esas siete temporadas, en la que tuvo una efectividad de 2.91 con una tasa de 10.9 K/9. Aunque el zurdo tuvo algunos problemas en el codo en el 2019 y tuvo la peor efectividad de su carrera (4.40), igual sumó 218 ponches en 147.1 entradas. Se espera que regrese de la cirugía Tommy John en algún momento de junio y podría reclamar su puesto de as de rotación con Boston y ayudar a los Medias Rojas a dejar 2020 en el pasado.

Luis Severino, LD, Yankees

No fue hace mucho que el dominicano era el número uno de la rotación de los Yankees, siendo convocado al Juego de Estrellas en años consecutivos, con efectividad de 3.18 y una tasa de 10.5 K/9 entre el 2017 y 2018. Pero el diestro se perdió la mayor parte del 2019 por una inflamación en el manguito rotador y una torcedura en el lateral y todo el 2020 tras someterse a la cirugía Tommy John. Con Corey Kluber, Jameson Taillon y el dominicano Domingo Germán habiendo lanzado un combinado de una entrada en las Mayores el año pasado, Severino podría ser una adición importante en la rotación de los Yankees.

*Mike Soroka, LD, Bravos

*Luego de tener efectividad de 2.68 y terminar en el segundo lugar del Novato del Año de la Nacional en el 2019 a sus 21 años, Soroka se torció el Aquiles en su tercera apertura del 2020. Max Fried e Ian Anderson dieron un paso adelante en la rotación de Atlanta y el club firmó en el receso de temporada a los veteranos Charlie Morton y Drew Smyly. Si Soroka puede retomar su forma y lanzar como lo hizo hace dos años, los Bravos tendrán una de las mejores rotaciones en el juego.

*Noah Syndergaard, LD, Mets

*Es el segundo lanzador de los Mets en esta lista. Syndergaard está en las últimas etapas de su recuperación den la cirugía Tommy John. En algún punto de la temporada, los Mets podrían tener una rotación conformada por Jacob deGrom, Marcus Stroman, Carrasco, Syndergaard y Taijuan Walker o David Peterson. “Thor” permitió más carreras limpias que nadie en la Nacional en el 2019 e hizo 32 aperturas combinadas en los dos años previos, pero su repertorio siempre ha sido élite y estará lanzando en su último año de contrato.

*Framber Valdez, LZ, Astros

*En un punto parecía que el dominicano se sometería a una cirugía que terminaría con su temporada, luego de sufrir una fractura en su dedo anular izquierdo, pero pruebas adicionales mostraron una mejoría significativa. El zurdo sigue estando fuera de forma indefinida, pero su eventual regreso podría ser de gran importancia para un equipo de Houston que probablemente estará sin Justin Verlander (Tommy John) por la mayor parte de la temporada. Valdez tuvo efectividad de 3.57 en 70.2 entradas en la temporada regular pasada, antes de dominar en la postemporada. Su habilidad de producir swings en blanco y mantener los batazos rivales por el suelo le da la oportunidad de seguir construyendo sobre ese éxito que tuvo.