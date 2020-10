LaMelo Ball no causa una buena impresión en sus entrevistas previas al draft de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNADIONAL.- LaMelo Ball, hijo pequeño de la saga Ball y aspirante a primera ronda del próximo draft 2020, no estaría causando una buena impresión en sus entrevistas individuales con las franquicias de la NBA, señalan fuentes del medio Charlotte Observer.

El que fuera jugador de los Illawarra Hawks de Australia se ha reunido recientemente con Minnesota Timberwolves (pick 1); Golden State Warriors (pick 2) y Charlotte Hornets (pick 3). Según las últimas previsiones, los analistas del draft le colocan entre las posiciones segunda y tercera, aunque dada esta información podría caer puestos el próximo 18 de noviembre (fecha del sorteo).

“No está mejorando su percepción en las entrevistas que ha tenido”, admitió el periodista Rick Bonnell. “Es lo que he escuchado de la liga en general. Ball no está desempeñándose muy bien en las entrevistas individuales. He escuchado eso de varias fuentes. Y no está mejorando su imagen”, destacó.

“Hay unas cuantas personas que están más abajo de la posición diez del draft que no se planteaban su elección… Pero ahora hay varios equipos que están siguiéndole”, concluyó el citado periodista.