Lali Espósito: “España tiene un problema con el consumo de prostitución”

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- La artista argentina Lali Espósito, que actualmente se encuentra a caballo entre el rodaje de la tercera temporada de “Sky Rojo” y la preparación de su nuevo disco, apunta a EFE que “España tiene un problema con el consumo de prostitución, hay que mirar eso”.

“En la serie se dicen verdades que duelen. Se dice que España es el primer país de Europa en consumir prostitución y que es el tercero del mundo. Ostia… me parece un dato doloroso para España; y en la serie se dice eso, aunque sea de ficción. Y que los creadores hayan puesto esto sobre la mesa me parece espectacular y muy valiente, porque normalmente estos temas se suelen tapar bajo la alfombra”, dice seriamente.

La serie de Netflix creada por Álex Pina y Esther Martínez, que visibiliza a las víctimas de la trata y la prostitución, y que pondrá el punto y final con su tercera temporada cuenta la historia de Wendy (Espósito), Coral (Verónica Sánchez) y Carmen, alias “Gina” (Yany Prado), tres jóvenes que buscan escapar de sus proxenetas de forma desesperada.

Cada una llegó al puticlub, “Las Novias Club”, por una causa distinta, pero todas acabaron cansadas de ser meras mercancías en un lugar donde sus sentimientos, y sobre todo libertad, no tenían cabida. “Lo que se muestra en la serie es una realidad, donde cientos de jóvenes, sobre todo latinoamericanas y de lo países del este de Europa vienen engañadas y se les coarta de todo tipo de libertad”, agrega.

Espósito (Buenos Aires, Argentina, 1991), durante el parón de rodaje de la segunda temporada de “Sky Rojo”, voló a su país natal para protagonizar la serie de Amazon Prime Video -que además produce- “El fin del amor”, una serie feminista cuyos dos primeros episodios están dirigidos por la española Leticia Dolera.

“Queríamos que ella dirigiera los primeros episodios, así que la llamamos desde Argentina. Al principio no se mostró muy convincente ya que ella suele dirigir lo que escribe, pero cuando le explicamos de qué iba la serie y le pasamos el guion, le encantó, así que se vino a Argentina y pasamos unos meses geniales. Leticia es la puta ama, en muchos sentidos”, afirma la artista.

La serie de 10 capítulos es una adaptación de un libro de una filósofa muy joven, ex judía ortodoxa llamada Tamara Tenenbau. “Esta chica en su adolescencia decidió dejar la religión y empieza a ser una especie de antropóloga del mundo, del sexo y del amor, rompe con el concepto del amor romántico. Imagínate lo interesante que es esto desde su visión”, cuenta.

Entretanto, la argentina también saca tiempo para la música. “Entre descanso y descanso, intento buscar un espacio para seguir creando canciones”, apunta a la par que confiesa que “necesitó un pequeño parón para descansar y buscar nuevos sonidos”.

“Sentía que ese ritmo constante de sacar single tras single no me convenía, realmente no me estaba haciendo feliz. Así que paré me fui al estudio con mis amigos a probar nuevos ritmos, a probarme a mí vocalmente y si no salía la canción no pasaba nada, por lo menos la pasé bien. Y este creo que es un proceso que debería ser así, porque antes me tomaba muy a pecho los discos”, confiesa.

El resultado de ese parón y esfuerzo diario son la publicación de los temas “Disciplina”, “Diva” o “Como tú”, tres proyectos donde la artista vuelve a mostrar la mejor versión de sí misma. “Estoy muy contenta del producto final, sigue teniendo mi esencia, pero mezclado con algo nuevo”, aclara.

A la par que rueda la serie, avanza que está trabajando en lo que será su nuevo proyecto discográfico: “Las canciones irán por el estilo de las presentadas, con la fusión de aires noventeros y ese house del 2000 que me fascina. Son canciones para pasarla bien y que conecten con el baile y la expresión”, detalla.

Asimismo, cuenta que el disco se presentará a mediados de año y que tendrá “mucho de Madrid, mucho de Buenos Aires y también cosas autorreferenciales”.

