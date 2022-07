Lakers y Nets avanzan hacia un traspaso con Westbrook e Irving

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- A estas alturas parece la única salida. Los Lakers llevan meses queriendo traspasar a Russell Westbrook, mientras los Nets, golpeados por la petición de traspaso de Kevin Durant, saben que Kyrie Irving quiere reunirse con LeBron James vistiendo de oro y púrpura. ¿Condenados a entenderse? Así lo parece.

Aunque un traspaso no parezca inminente –hay muchos condicionantes a tratar–, Chris B. Haynes de Yahoo Sports señala que ambas organizaciones ya están discutiendo un posible acuerdo que se centraría en el intercambio de los bases; eso sí, desde territorio neoyorquino asegurarían que por ahora se trata de un contacto preliminar.

La realidad para Brooklyn es que parece que más pronto que tarde no tendrá a ninguna de sus dos estrellas. Durant ha pedido salir, y aunque Irving no lo ha hecho tal cual, está casi en la misma casilla. Cierto es que el point guard ejerció su opción de jugador, pero tal movimiento prácticamente responde con exclusividad a no tener otra salida; tanto es así que apuró hasta el último momento mientras buscaba la manera de marcharse mediante a un sign-and-trade. Fue imposible y optó por coger el dinero.

Volviendo al posible intercambio de jugadores All-Star, la mayor dificultad a salvar está una vez más en qué añadirían los angelinos al paquete para que fuese lo suficientemente suculento para Brooklyn. Pese a las situaciones vividas en los últimos años con Irving –negarse a ir a la burbuja y posteriormente no querer vacunarse contra el coronavirus–, su valía como jugador de baloncesto supera a la de Westbrook; es más, en los propios Lakers tienen la certeza de que les ayudaría mucho más en su objetivo de volver a ser campeones. ¿Conclusión? Son ellos quienes deben dar algo más.

Justo sobre este punto, Haynes recalca que es esa compensación vía draft que desean los Nets uno de los puntos más conflictivos para cerrar el acuerdo. Recordemos que Brooklyn dio numerosas rondas para hacerse en su momento con James Harden, un camino que los Lakers conoces bien, ya que lo recorrieron para sumar a sus filas a Anthony Davis. Pues bien, los primeros quieren que en el hipotético traspaso los Lakers incluyan algún pick de primera ronda, mientras que los angelinos han sido por ahora reacios a soltar un activo de futuro… La cuestión es que hasta la fecha no era Kyrie Irving quien se había puesto a tiro.

Alcanzar un entendimiento no parece sencillo. Más allá del tema de las rondas, el resto de jugadores que entrarían en la operación también se vislumbra como tema de discusión. Los Lakers habrían apuntado a Seth Curry como complemento del traspaso, pero por ahora Brooklyn se cierra en que sea Joe Harris quien salga con Irving. Hay mucha tela por cortar en las oficinas, pero el tiempo no apremia (por ahora). Seguirán hablando y, como dijimos al principio, es probable que opten por la que parece ser la única salida.

Relacionado