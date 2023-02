Lakers y Jazz negocian un traspaso entre Westbrook y Conley

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- Los Jazz de Utah han emergido como uno de los posibles destinos de Russell Westbrook. Ya hace unos días se habló de que los de Salt Lake City habían iniciado conversaciones con los Lakers que involucraban al base, pero el posible traspaso ha ido cogiendo forma desde entonces. Según informa Tim MacMahon, periodista de ESPN, ambas franquicias se encuentran negociando un movimiento que llevaría a Russ a Utah a cambio de Mike Conley y Malik Beasley, aunque todavía habría determinados flecos que limar.

Tal y como asegura, todo apunta a que los angelinos tendrían que incluir las dos primeras rondas que pueden traspasar (2027 y 2029) para llegar a un acuerdo, algo que ya estaban dispuestos a hacer para conseguir a Kyrie Irving. Por otro lado, señala también que es posible que los Jazz tengan que incluir algún otro hombre de rotación en el acuerdo, pues ahora mismo habría una diferencia de unos 8,9 millones entre los salarios recibidos por una y otra parte (47 millones de Westbrook, 38,1 entre Conley y Beasley).

La llegada de Russell, cuyo contrato finaliza este verano, permitiría a Utah liberar mucha masa salarial de cara a la próxima agencia libre, algo que no podrían hacer tan fácilmente sin este movimiento. Conley cuenta con un acuerdo parcialmente garantizado para el curso 23-24 por el que recibirá como mínimo 14,3 millones, que pasarán a ser 24,4 si no es despedido antes de que transcurran 48 horas desde la ceremonia del draft, momento en que pasará a estar completamente garantizado. El futuro de Malik, por su parte, sí es más volátil, pues tiene firmados 16,5 millones pero bajo una team option, por lo que el equipo en el que termine la temporada podrá decidir si mantenerle o no. Además, las dos primeras rondas recibidas podrían ser muy valiosas llegado el momento, de modo que, si consideran que estos dos jugadores no son parte de su futuro, esta opción podría ser interesante para ellos.

Los Lakers, por su parte, recibirían en este acuerdo a un base de carácter organizador y a un escolta anotador que podrían encajar mejor en el equipo por su aportación en el tiro exterior y darían una mayor profundidad a la plantilla. Es cierto que para ello tendrían que hipotecar el futuro del equipo entregando los famosos picks, pero a estas alturas este proyecto con LeBron y Davis no parece tener mucha más salvación.

Relacionado