Lakers y J.R. Smith a punto de acordar pacto

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El escolta J.R. Smith, hasta ahora agente libre, y los Lakers están a punto de concretar un acuerdo para que el jugador se una a la plantilla angelina de cara a la reanudación que tendrá lugar en Orlando.

Ambas partes se encuentran trabajando en las últimas costuras del acuerdo, que podría ser anunciado a la NBA este mismo miércoles, cuando la Liga conozca los rosters de los 22 equipos presentes en Disney World.

El ex de New Orleans, Denver, New York o Cleveland había sido una opción para los Lakers desde que Avery Bradley decidiera no acudir, por decisión a título personal, al punto y seguido de la campaña 2019-20. Desde entonces, Smith se convirtió en la prioridad para cerrar el agujero en el puesto de escolta, que verá reforzado su tiro exterior con la presencia de J.R.

El contrato del jugador, como apuntilló Bobby Marks (ESPN), tendrá validez solo para lo que resta de temporada. El salario de Smith será un prorrateo equivalente al mínimo del curso en 20 días de servicio, lo que dejará en las arcas del jugador alrededor de 290.000 dólares. Este sueldo adicional no tiene incidencia en el límite salarial de la temporada, como será el caso de cualquier incorporación extraordinaria por estas fechas.

J.R. fue cortado por los Cavaliers después de disputar once encuentros de la pasada temporada. Desde entonces, no ha vuelto a actuar en la NBA con ninguna franquicia. En 15 campañas en la Liga promedia 12,5 puntos, aunque su rol en los Lakers resultará bastante más residual.

