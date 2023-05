Lakers responden a Kerr y sus acusaciones de ‘flopping’

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La diferencia de faltas señaladas está siendo uno de los temas de conversación habituales con respecto a la serie entre Warriors y Lakers. Tras el cuarto partido, el propio Steve Kerr aseguró que los angelinos estaban exagerando y fingiendo algunos contactos y que estaban siendo recompensados por ello, algo que no ha gustado a los de oro y púrpura. Darvin Ham fue preguntado al respecto durante su entrevista a pie de pista en el Game 5, y no se mostró nada satisfecho de que se les acusara de algo así.

«Jugamos un baloncesto muy físico. No enseñamos a nadie a hacer flopping» comentó el técnico. «Si te fijas en LeBron, ves que tiene miles de arañazos en sus brazos. Lo mismo con Davis, con Austin Reaves, con Lonnie Walker. Es desafortunado que se hable de esto, porque no lo hemos hecho en todo el año y no vamos a empezar ahora. Nos limitaremos a entrenar y a jugar como hasta ahora, con un baloncesto físico y contundente, y que las cosas pasen como tengan que pasar».

LeBron tuvo también la oportunidad de hablar al respecto, y lo hizo en la misma línea que su entrenador: «No somos un equipo que juegue buscando oportunidades para hacer flopping. Ningún equipo en el que haya jugado en mis 20 años lo ha sido».

No parece que este debate vaya a dejar de darse, pues, dado que los Lakers son un equipo con más tendencia a atacar la pintura, es más probable que terminen los partidos con más faltas a su favor o que al menos pongan a los árbitros en más situaciones complicadas de tener que decidir si un contacto ha sido legal o no. Y en esas situaciones, ya hemos visto que si no hay quejas de un lado, las habrá de otro.

