Lakers reciben anillos de campeones con dedicatoria especial a Kobe Bryant

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los jugadores de los Lakers de Los Ángeles recibieron sus anillos de campeones, conquistado al ganar la final de la pasada temporada, los cuales llevan el logo Mamba e inscripto un mensaje dedicado a la memoria de la leyenda del conjunto, Kobe Bryant, quien falleció a inicios de año en un accidente en helicóptero, junto a su hija y otras siete personas.

El mensaje en la parte inferior del añillo expresa “Kobe esto es por ti”, rectificando de esta manera la dedicatoria del campeonato que conquistaron al vencer en la final al Heat de Miami, un triunfo que en ese momento, figuras como LeBron James y Anthony señalaron, como una forma de honrar la memoria de Bryant.

EL ANILLO DE CAMPEÓN DE LOS LAKERS.

Tiene el "Mamba logo" y la frase "Kobe, this is for you" 🖤🐍

HERMOSO. pic.twitter.com/Cd5uSXUXT5

— LA CEJA 🏆 (@lacejadeLA) December 23, 2020