Lakers ofrecen renovación máxima a Davis; él rechaza y entrará en la agencia libre

El ala-pívot ha pospuesto su decisión pero lo más probable es que se quede en la franquicia púrpura y oro

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Todo esto es más rutinario de lo que parece y ni mucho menos significa que Anthony Davis haya desestimado continuar en los Lakers pasado el próximo verano. Lo que ocurre es que no deja de ser noticioso que la franquicia angelina le ofreciera la renovación máxima y el jugador haya dicho que no.

Los Lakers ofrecieron este martes una extensión máxima a Davis, tal como se hizo eco el periodista Chris B. Haynes (Yahoo! Sports). La oferta de renovación, que podía ser efectiva solo a partir del día de hoy en adelante por restricciones en el contrato del jugador, era de cuatro años más (hasta 2024) y 146 millones de dólares como salario.

La organización angelina obtuvo respuesta del entorno de Anthony Davis casi inmediata: rechazaban la propuesta, pero no porque no quisieran seguir vinculados a los Lakers sino porque deseaban tomar la decisión sobre su futuro desde la agencia libre. Rich Paul, agente del jugador además de LeBron James, notificó este martes al despacho púrpura y oro de la decisión, en el entrenamiento antesala del encuentro que disputa el equipo este martes ante New York.

Además, añadía Haynes, otro de los motivos de la respuesta negativa es que Davis también prefiere centrarse en la temporada presente y dejar los tejemanejes de su futuro para el verano, cuando toque realmente ocuparse de eso. Otro de los motivos por los que Davis ha decidido esperar al verano será porque entonces podrá firmar un máximo de cinco años y 202 millones de dólares, según Haynes; cifras que seguro le ofrecerán los Lakers para garantizar su continuidad.

Davis posee una opción de jugador de 28 millones de dólares sobre su contrato del curso que viene, sin embargo, salvo tragedia en forma de lesión grave, rechazará dicha tentativa para firmar como jugador libre.

Seguirá en los Lakers

Ya decimos que aunque el ala-pívot esté diciendo “no” ahora, eso no significa que quiera dejar los Lakers. Es más, todos los círculos de la Liga, según las fuentes de Haynes, hablan de que lo más factible es que Davis continúe en Los Angeles.

