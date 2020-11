Laguna que se forma en entrada del Tetelo Vargas no es un problema de las Estrellas, es de San Pedro

Comparte esta noticia

Directivo del equipo afirma buscarán solución junto a Lidom

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un vídeo que circula en las redes sociales se observa el parqueo y la entrada del Estadio Tetelo Vargas, de la ciudad de San Pedro de Macorís, inundado por agua acompañada de basura.

Carente de un sistema de drenaje que permita sacar el agua de lluvia de las calles y algunos barrios, San Pedro de Macorís, la provincia del equipo Estrellas Orientales, sigue anegándose densamente con solo llover un poco más que de costumbre.

La laguna que se forma en la entrada del bleacher de la izquierda, ocupa parte de la entrada principal y el parqueo del estadio afea no solo el entorno, también al equipo de la insignia verde.

La semana pasada directivos de las Estrellas se reunieron con el alcalde Raymundo Ortiz, quien ha sido muy abierto con el equipo, sin embargo, manifiesta que no tiene presupuesto para invertir en una obra para parar el mal que afecta el estadio y los alrededores.

“Es un problema de años, de la inclinación que existe en San pedro de Macorís del nivel por debajo del mar que se encuentra el estadio. Desde el farallón natural de la isla desemboca toda el agua hacia el Tetelo Vargas”, declara Pável Aguiló, vicepresidente del equipo verde a El Nuevo Diario vía telefónica.

Indica que el club puede dar con la solución definitiva al problema del agua que se acumula en las afueras, empero, saben que si lo hacen podrían afectar a decenas de familias que conviven en la parte trasera del estadio, en el barrio Restauración.

“Podemos dar solución al problema de manera inmediata, pero esa solución no sería factible, ya que causaríamos inconvenientes al barrio que se encuentra detrás del Tetelo Vargas”, argumenta Aguiló.

“Si tapamos la puerta por donde el agua ingresa cuando está lloviendo, entonces el agua desviaría hacia ese sector, inundando casas de personas humildes, eso sería una solución única para nosotros, pero causaría inconvenientes para personas de bajos recursos. Por eso nunca hemos tomado esa decisión de cerrar esa puerta”, observa el alto ejecutivo.

“Lo que hacemos es que cuando cae mucha agua, limpiamos los filtrantes, se saca camiones de lodo, basura que se acumula, junto a los empleados del ayuntamiento se hace un trabajo de manera conjunta”, dice Aguiló. “Es nuestra verdad”, añade.

Sobre el problema

El otro problema aparte del cúmulo de basura, es que el conducto de salida del agua que se conecta con el alcantarillado de San Pedro de Macorís tiene tuberías viejas de más de 40 años. Esa tubería es de 36 pulgadas, lo que amerita de 72 pulgadas, el doble de la capacidad, señala Aguiló.

Por el momento, la medida de solución, junto al síndico, es ampliar los filtrantes con camiones de 12, duplicarlos, pero de todos modos el problema va a seguir existiendo. “Bajará más rápido el agua, pero seguirá el mal”, precisó.

El síndico Ortiz alega que el ayuntamiento no tiene los recursos que esa obra amerita para hacer esa conexión. Según Aguiló, el edil argumenta que además se debe cambiar el alcantarillado y no está dentro de su presupuesto, por lo que se escapa de las manos. “Es un problema que afecta a las Estrellas, pero no es el 100 por ciento nuestro, afecta claro la imagen”.

Por tal motivo, Aguiló le hizo una llamada al presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), Vitelio Mejía, quien se comprometió en ayudar al equipo verde en busca de una alternativa en pro a ese mal que afecta el Tetelo Vargas.

“Don Vitelio Mejía nos dijo que buscará alguna alternativa vía el Ministerio de Obras Públicas, porque este es un problema de muchos años que las autoridades pasadas lo sabían, pero quizás no atendieron a este problema”, acotó.

Sin embargo, Aguiló dejó claro que el equipo que preside Miguel Feris no se aísla al problema, ya que cada año ese grupo hace inversiones exorbitantes para la edificación de la casa de las Estrellas Orientales.

“Entendemos que tenemos responsabilidad con el estadio, de hecho cada año se hace una inversión para mantenerlo, a través de los inversionistas del equipo, pues nunca hemos estado de brazos cruzados para que el Gobierno nos auxilie, lo contrario hemos servido para mantener del estadio, pues nos hemos hecho cargo”, sostiene Aguiló, sobre el Tetelo Vargas, complejo del Gobierno dominicano.

Reitera que “no es un problema del Tetelo Vargas, recae en el estadio, pero es un problema del alcantarillado de la provincia”. “Entonces el estadio es afectado…..en San Pedro desde que llueve se inunda el Parque Duarte, los barrios, toda la zona, por su naturaleza geografía”, insistió.

Sostiene que la gente no sabe la inversión que se hace con el equipo y estadio, una marca insignia de San Pedro de Macorís.

“Reitero, es un problema de nuestra ciudad en sentido general. En caso de que concretemos algún acuerdo para enfrentar directamente el problema, debe ser ya para la temporada próxima, ya que el trabajo es arduo, por lo tanto, apagaremos el fuego”, concluye.

