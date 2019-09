Lago Enriquillo baja 40 centímetros en 83 días…

Con una reducción de cuarenta centímetros en su nivel, encontramos al lago Enriquillo este sábado 14-9-2019; registrados a partir del pasado 23 de junio, que sumados a los 574 centímetros de reducción, completa 614 centímetros (6.14 metros), del 23-6-2019 al 14-9-2019.

Recordamos que del año 2007 al 2012, el lago Enriquillo subió 23 metros en su nivel, empezando su derrotero a la baja desde el 30-12-2019 al 14-9-2019, cuando bajó verticalmente en el año 2013, 28 centímetros, 109 en el 2014, 122 centímetros en 2015, 118 en el 2016, 37 centímetros en 2017, 99 centímetros en el 2018 y en lo que va del 2019 ha bajado 101 centímetros de su nivel; nuestras proyecciones nos llevan a creer que este año será el de mayor decrecimiento en los pasados siete años, lógicamente, no es una regla, puede variar.

Precisamente, nadie puede asegurar que un temporal lluvioso no varíe esos pronósticos, lo cual no es extraño en el actual cambio climático, mientras la presa de Montegrande y el sistema de derivación de aguas por Canoa no estén interconectados con las escorrentias que nos correspondan.

El lago Azuei, por su parte, independiente al Enriquillo, con los 20 centímetros de reducción vertical que registramos en esta fecha, baja 42 centímetros, sumados a los 13 y 9 registrados en las fechas anteriores de este mismo año.

POR JOSÉ ANTONIO MATOS PEÑA

Anuncios

Relacionado