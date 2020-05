Lady Gaga y Ariana Grande bailan en el apocalíptico vídeo de “Rain on Me”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Lady Gaga y Ariana Grande estrenaron este viernes el videoclip de su tema conjunto “Rain on Me”, que anticipa el próximo disco de Gaga y en el que ambas estrellas bailan bajo la lluvia en un escenario apocalíptico.



La canción, que es el segundo sencillo promocional del disco “Chromatica“, es un corte house-pop que se acompaña de un vídeo en el que predomina la coreografía y una ambientación entre lo futurista y lo posapocalíptico que recuerda directamente a la estética de la película “Blade Runner”.



De hecho, ha sido dirigido por el cineasta de origen mexicano Robert Rodriguez, colaborador de Quentin Tarantino y autor de cintas como “Sin City”, “Planet Terror” y “Machete”.



Gaga ha dado siempre mucha importancia a la parte visual en sus trabajos discográficos y en su regreso al pop, tras un periplo por los Óscar y las bandas sonoras, parece que se apoyará en la iconografía asociada al mundo de la ciencia-ficción.



“Chromatica“, el álbum, sale a la venta el 29 de mayo y del mismo se conocen las canciones “Stupid Love” y “Rain on Me” con Ariana Grande, a falta de conocer las colaboraciones de Gaga con Elton John y el grupo de k-pop Blackpink.



“Ella me dio la mano y me invitó al hermoso mundo de ‘Chromatica‘ y juntas pudimos expresar… ¡lo hermoso y curativo que es llorar! Espero que los haga sentir tan animados como a nosotras”, dijo Ariana Grande en Twitter, donde ambas cantantes cruzaron mensajes de apoyo moral.



“Rain on Me” es un tema dance-pop, que en su base se inspira en el house clásico de los años 1990 y continúa la tendencia de inspirarse en sonidos de décadas pasadas como Dua Lipa ha hecho esta año en su aplaudido álbum “Future Nostalgia”.



Gaga anunció en marzo que posponía la publicación de su primer trabajo discográfico desde 2016, ya que tenía previsto lanzarlo el 10 de abril, en mitad del pico de la pandemia por el coronavirus.



Durante la cuarentena, Gaga organizó junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el concierto solidario “Un Mundo: Todos en casa”, en el que actuaron desde sus domicilios los Rolling Stones, Maluma, Jennifer López, Paul McCartney y Stevie Wonder, entre otros, y se recaudaron más de 127 millones de dólares.

Anuncios

Relacionado