Lady Gaga revela que quedó embarazada tras ser víctima de agresión sexual

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La popular artista estadounidense, Lady Gaga, reveló en un episodio de la serie documental “The me you can’t see” conducido por Oprah Winfrey y el príncipe Harry y transmitido por Apple TV+, que estuvo embarazada después de haber sido víctima de agresión sexual a los 19 años.

Si bien la artista compartió que comenzó a cortarse cuando era joven, le resulta difícil explicar sus experiencias con el abuso que la llevaron a hacerlo. “Creo que esos impulsos, para mí, vinieron de un lugar en el que ‘necesito mostrar el dolor que tengo por dentro'”, manifestó.

Recuerda haber sido acosada sexualmente por un productor cuando tenía 19 años, pero se niega a nombrar al productor involucrado. Al notar que entiende que el movimiento MeToo ha introducido una ola de depredadores exponer en la industria de los medios, Gaga explica que no se siente cómoda haciendo lo mismo y afirma que nunca quiere volver a enfrentarse a él.

“Este sistema es tan abusivo y tan peligroso”, agregó entre lágrimas.

“Yo tenía 19 años y estaba trabajando en la música y un productor me dijo ‘quítate la ropa’ y yo dije ‘no’ y me fui y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no dejaron de preguntarme y me congelé y yo… ni siquiera recuerdo. Y no diré su nombre. Entiendo este movimiento #MeToo y entiendo que mucha gente se sienta realmente cómoda con él. No quiero volver a enfrentarme a esta persona nunca más”, dijo.

La cantante explicó que fue años después que revivió el trauma de tal manera que se terminó sintiendo como la vez que habían abusado de ella, por lo que fue un psiquiatra quien la atendió.

Relacionado