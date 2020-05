Lady Gaga publicará “Chromatica” el 29 de mayo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Lady Gaga publicará su nuevo disco, “Chromatica“, el próximo 29 de mayo después de aplazar su lanzamiento por la crisis del coronavirus, que también la obligó a cancelar todas actuaciones promocionales incluida una aparición sorpresa en el festival Coachella.



Acostumbrada a las filtraciones constantes, Gaga ha dado pocos detalles de este nuevo trabajo, del que solo se ha publicado el sencillo “Stupid Love” y en el que Ariana Grande, Elton John y el grupo de k-pop Blackpink colaborarán en tres nuevos temas, según la lista de canciones.



“El viaje continúa. Podrás acompañarme en ‘Chromatica‘ el 29 de mayo”, escribió Gaga en su cuenta de Twitter.



El anuncio se acompañó de una imagen en la que la autora de “Born This Way” aparece en un paisaje oscuro, que continúa la estética entre la ciencia-ficción y la fantasía que desveló en el videoclip de “Stupid Love” y que repite en la portada del álbum.



Gaga anunció en marzo que posponía la publicación de su primer trabajo discográfico desde 2016 de forma indefinida, ya que tenía previsto lanzarlo el 10 de abril, en mitad del pico de la pandemia.



“Este es un momento agitado y aterrador para todos nosotros, y aunque creo que el arte es una de las cosas más fuertes que tenemos para brindarnos alegría y curación en momentos como este, simplemente no me parece correcto lanzar este álbum con todo lo que está sucediendo durante esta pandemia global”, justificó la autora de éxitos como “Bad Romance”.



Hace unas semanas, la artista desveló el título de las canciones de este trabajo después de que una cadena de supermercados los publicase por error en su página web.



La canción de Gaga con Ariana Grande será el cuarto tema del disco, “Rain on Me”, mientras que su colaboración con Elton John se situará en la pista 14, con el nombre “Sine From Above“.



“Sour Candy”, en la pista 10, es el título de la canción grabada con la banda de k-pop Blackpink.



Además, llama la atención que hay hasta tres composiciones con el nombre del disco, “Chromatica“, repartidas en el inicio, la mitad y el final del álbum como partes “I”, “II”, y “III”.



Durante la cuarentena por el coronavirus, Gaga organizó junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el concierto solidario “Un Mundo: Todos en casa”, en el que actuaron desde sus domicilios los Rolling Stones, Maluma, Jennifer López, Paul McCartney y Stevie Wonder, entre otros, y se recaudaron más de 127 millones de dólares para la pandemia.

