Lady Gaga: de muchas mujeres dicen que simplemente buscan dinero y quieren casarse con hombres ricos

EL NUEVO DIARIO, ROMA.- Lady Gaga, que se encuentra en Milán (norte de Italia) para el estreno de “House of Gucci”, la película de Ridley Scott sobre el asesinato de Maurizio Gucci en 1995, lanzó hoy un “mensaje a las mujeres”: “Si creéis que no contáis, aguantad; si sobrevivís, tratad de manteneros íntegras”.

“Creo que de muchas mujeres dicen que simplemente buscan dinero y quieren casarse con hombres ricos”, una imagen que no le gusta “porque para muchas es sólo una manera de sobrevivir: cuando eres pequeña te dicen que sólo importa si un hombre se arrodilla y te pide en matrimonio y si eres hermosa; esto me lo han enseñado a mí y a Patricia también”.

Agrega que “Patrizia Reggiani cometió un error enorme y creo que aún hoy vive con un gran pesar”, dijo en declaraciones a los medios sobre la mujer a la que interpreta en su último film y que ordenó el asesinato de su marido, un crimen por el que la “viuda negra” pasó dieciocho años en prisión.

La artista aseguró que este papel ha sido “un enorme reto” para ella, pero que había encontrado “una manera de querer” a Reggiani “porque era una joven italiana, de Vignola, que soñaba en grande y quería vivir una vida mejor”.

La actriz y cantante mostró su deseo de que “haya una reflexión sobre las mujeres cuando se las lleva más allá del límite. Patrizia Reggiani fue empujada más allá del límite, se produjo un asesinato, porque todo se centró en el negocio y no en ella, deberían haberle prestado atención”.

Preguntada por los Oscar, la artista aseguró que después de la estatuilla ganada a la mejor canción por “A star in Born” (2019), “ganar otro o incluso tener la nominación sería un gran honor”.

“Ya me siento muy privilegiada por haber ganado uno con “A star is born, sin ese film no sé si alguna vez habría ganado”, dijo, antes de añadir emocionada: “Cuando hablo de esta película con mi familia, mi padre sigue llorando. Y no puedo dejar de pensar en las lágrimas y en el hecho de ser reconocida por algo tan profundo”.

En “House of Gucci”, Lady Gaga se pone a las órdenes de Ridley Scott para interpretar a Patrizia Reggiani, condenada por ordenar el asesinato de Maurizio Gucci, tiroteado por un sicario el 27 de marzo de 1995 en Milán.

La película sobre la dinastía de la moda se basa en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” de Sara Gay Forden, aunque ha recibido críticas desde la familia de la moda, que lamentó que nadie les contactara a la hora de crear la historia.

Las críticas llegaron incluso de la propia Reggiani, en libertad desde 2017. “Está muy disgustada porque decenas de camiones de la producción han invadido Milán y ella no sabe nada ni se han puesto en contacto con ella”, dijo a Telelombardía su abogado, Daniele Pizzi, durante el rodaje.

«He tratado de sentir compasión por todos los Gucci y de ser lo más profesional posible, teniendo en cuenta la naturaleza real de la historia», dijo la artista.

