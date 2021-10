LAAC 2022: se renuevan los sueños de los mejores aficionados de la región

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pasado 30 de septiembre quedará definitivamente en la historia del Latin America Amateur Championship (LAAC). Es que aquel jueves por la mañana se anunció oficialmente que el evento de golf para aficionados más importante de América Latina y el Caribe regresará a Casa de Campo Resort & Villas del 20 al 23 de enero de 2022 tras la cancelación de la edición 2021 por la pandemia del COVID-19. La noticia impactó en cada rincón del planeta, pero fundamentalmente en La Romana, República Dominicana, que recibirá al LAAC por tercera vez en su majestuoso Teeth of the Dog.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA), el LAAC fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en toda la región, y en forma específica en América del Sur, Central, México y el Caribe. El campeonato se desarrolla anualmente en los mejores campos de América Latina y muestra el creciente talento del deporte en la región, incluidos los ganadores en el PGA TOUR y los atletas olímpicos de 2020 como el chileno Joaquín Niemann (campeón del LAAC 2018) y el colombiano Sebastián Muñoz.

El campeón del LAAC recibirá una invitación al Masters Tournament 2022 en Augusta National Golf Club y una invitación para jugar The 150th Open en St Andrews. Además, el ganador obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible y está exento para las etapas finales de clasificación para el 122th U.S. Open que se jugará en The Country Club en Brookline, Massachusetts. Asimismo, el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresan directamente a las fases finales de clasificación para ingresar a The 150th Open y al 122th U.S. Open Championship.

“Siempre es muy placentero comunicar buenas noticias en estos tiempos difíciles de COVID-19. Anunciar que el LAAC se jugará en Casa de Campo, sede del magnífico diseño de Pete Dye Teeth of the Dog, y que nuestros mejores aficionados puedan competir por un lugar en dos Majors en 2022, es un motivo de enorme orgullo para el Masters, la USGA y The R&A como entidades organizadoras”, señaló Mark Lawrie, Director The R&A para América Latina y el Caribe.

Desde su creación el LAAC es, sin dudas, uno de los motores del desarrollo del golf en la región impulsado por sus socios fundadores. El mundo del golf amateur en América Latina y el Caribe espera con ansias cualquier noticia relacionada al evento, los jugadores arman sus calendarios en función del campeonato y, muchos de ellos, relegan sus deseos de dar el salto al profesionalismo para “jugar una vez más el torneo”. Vivir la experiencia LAAC es el sueño de cualquier golfista aficionado de alto rendimiento.

Es que aquellos beneficios que el LAAC le otorga al ganador son inéditos para cualquier otro campeonato. Pueden dar fe de ello los ex campeones Matías Domínguez (Buenos Aires 2015), Paul Chaplet (República Dominicana 2016), Toto Gana (Panamá 2017), Joaquín Niemann (Chile 2018), Álvaro Ortiz (República Dominicana 2019) y Abel Gallegos (México 2020). “El LAAC me cambió la vida”, es la frase en común que recuerdan cada uno de los ex campeones. “Fue una bisagra en mi carrera, hay un antes y un después del LAAC”, es otra de las declaraciones que los ganadores del LAAC repiten una y otra vez.

La edición 2022 del LAAC será muy especial para todos los que de alguna u otra forma están involucrados en el evento. Es que la pandemia dejó un vacío fuerte en el calendario 2021 y el regreso a Casa de Campo se vivirá con entusiasmo en un marco tan imponente como Teeth of the Dog, el diseño de Pete Dye a orillas del Mar Caribe. Allí todavía resuena la sorpresiva victoria del costarricense Paul Chaplet, el ganador más joven del LAAC con solo 16 años. Y la confirmación de un jugador superlativo como el mexicano Álvaro Ortiz que estuvo varias veces cerca de su merecido triunfo hasta que por fin conquistó su ansiado título.

Relacionado