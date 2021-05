La voluntad de Madelin y su curiosidad superan la barrera del sonido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Madelin Matos, es una joven de 24 años que tiene un gran sueño de convertirse en psicología educativa, y pese a padecer de retinitis pigmentosa (nfermedad degenerativa de los ojos, hereditaria y poco frecuente que ocasiona pérdida grave de la visión), se esfuerza cada día es dar lo mejor de sí en la universidad.

Matos nació con esa condición, la cual es la causante de su discapacidad visual. Debido a esto tiene baja visión, por lo que se apoya de magnificadores y otras herramientas para dar la talla con la demanda académica y los desafíos que asume.

“Cuando no estoy leyendo libros de la carrera me gusta leer sobre sexo”, cuenta Madelin, manifestando que también aspira a convertirse en terapeuta sexual en un futuro no muy lejano.

Madelin dice que hay muchos tabúes sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. Aunque entiende que una de las razones para estas falsas creencias es la falta de educación.

Ella es una de las participantes del proyecto Oportunidades Laborales para la Autonomía (OLA) que ejecuta la Fundación Francina con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

EL objetivo de OLA es generar condiciones para que las personas con discapacidad visual del país accedan a empleo en condiciones de igualdad.

“Yo soy una mujer bastante sociable y comprometida con los retos que asumo”, agrega Madelin mientras cuenta entre risas que su principal interés es crecer como persona y profesional.

La historia de Madelin forma parte de la serie OLA, que busca destacar los perfiles de profesionales con discapacidad visual de la República Dominicana.

El apoyo del PNUD a la Fundación Francina se enmarca en el proyecto interagencial “Creación de capacidades nacionales para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad en las áreas de educación, empleo y participación en la República Dominicana”, ejecutado a través de OPS/OMS, PNUD y UNICEF, con el apoyo de la Alianza de las Naciones Unidas para la promoción los derechos de las personas con discapacidad (UNPRPD).