La viuda de Robert Kennedy pide que no liberen a su asesino

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Ethel Kennedy, la viuda del senador Robert F. Kennedy, asesinado a balazos en 1968, pidió este martes que no se conceda la libertad condicional al palestino Sirhan Sirhan, condenado a cadena perpetua por matar al influyente político.

En un comunicado, la viuda de 93 años se sumó a los seis hijos vivos de Kennedy que se han opuesto a la propuesta de un panel de la junta de libertad condicional del estado de California, que ha recomendado liberar a Sirhan.

“Nuestra familia y nuestro país sufrieron una pérdida inefable debido a la falta de humanidad de un solo hombre. Creemos en la gentileza que le perdonó la vida (a Sirhan), pero (…) no debería tener la oportunidad de aterrorizar de nuevo”, escribió Ethel Kennedy.

“No debería recibir la libertad condicional”, agregó.

La decisión de excarcelar a Sirhan, adoptada a finales de agosto por un panel de dos personas, aún no es definitiva: deberá ser revisada por el pleno de la junta de libertad condicional en un plazo de 90 días, que terminará a finales de noviembre.

Posteriormente, el gobernador de California, Gavin Newsom, dispondrá de 30 días para decidir si mantiene la medida, la revierte o la devuelve a la junta.

Sirhan, de 77 años, lleva 53 de ellos en la cárcel, condenado por disparar a Kennedy el 5 de junio de 1968, justo después de ganar las primarias del Partido Demócrata en California que le convertían en favorito para las presidenciales de ese mismo año, en las que se impuso el republicano Richard Nixon.

El panel de California consideró en agosto que Sirhan ya no era una amenaza para la sociedad, después de que el propio preso les recordara que ya había “pasado más de medio siglo” desde los hechos.

“Y aquel joven impulsivo que era ya no existe… El senador Kennedy era la esperanza del mundo y lo lesioné, y les hice daño a todos y me duele experimentar eso”, afirmó Sirhan ante el panel, según el diario The Washington Post.

Con su comunicado, la viuda de Robert Kennedy se sumaba a la postura expresada el mes pasado por seis de los hijos que tuvo con ese político, que fue hermano y asesor del también asesinado presidente John F. Kennedy (1961-1963).

“Para Estados Unidos, el precio de la vida y las ambiciones de mi padre truncadas ha sido incalculable”, escribió la semana pasada la hija menor del fallecido senador, Rory Kennedy, en una columna de opinión publicada en el diario The New York Times.

Otros dos hijos de Kennedy, Robert Jr. y Douglas, apoyaron sin embargo la idea de excarcelar a Sirhan durante la aparición más reciente de ese preso ante la junta de libertad condicional, de acuerdo con la cadena CNN.

Sirhan fue condenado inicialmente a la pena de muerte por el asesinato, pero su sentencia se cambió por una de cadena perpetua después de que el Supremo estatal de California declarara inconstitucional la pena capital en el estado.

