La visión de Persio Maldonado es el ejercicio del periodismo con responsabilidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado Sánchez, aseguró que el periodismo ejercido con responsabilidad es su visión, al considerar que tiene que ser un material al servicio de la gente.

“Pienso que nosotros ejercemos este oficio un poco endosado por los lectores, los televidentes, los radioescuchas, debido a que es un derecho constitucional que a ellos les corresponde, el derecho a su libre expresión, a buscar información, a divulgar información”, manifestó al ser entrevistado por la periodista Lorena Herasme, para el programa Perfiles.

Al ser preguntado del porqué no ha sido un periodista polémico, el director de END respondió que, “no me gusta mucho el sensacionalismo, no es mi estilo”.

“Estoy convencido de que nosotros tenemos, de alguna manera, un privilegio en este oficio, y es la posibilidad de alguien nos lea, de que alguien nos escuche, el de entrar a los hogares sin tener que pedir permiso a la gente. Cuando tu pones un canal de televisión, yo no tengo el derecho a fastidiarle la vida al que me está escuchando con algo desagradable”, enfatizó.

Agregó que: Esto es un oficio en el que, si no les servimos a los demás, no tiene sentido».

Las cosas que gustan, no cuestan

Sobre si ha tenido que pagar “precio” durante su experiencia laboral, Maldonado respondió que: “No siento que he tenido que hacer nada que me ha costado. Lo que yo he hecho, lo he hecho porque me ha gustado. Las cosas que gustan no cuestan”.

“Si algún sacrificio se puede decir que he hecho es, tal vez, la consistencia de mantenerme construyendo algo”.

No siento que he dejado de tener, si es riqueza material, no tengo ni he tenido nunca expectativas de tener más de lo que la dignidad humana me permite tener. No tengo conflicto con eso. No tengo eso como meta.

Enfatizó que, no ha tenido como meta enriquecerse, ni hacer dinero. “He construido algo, que si me ha dado estabilidad económica, es una cosa legítima, activa que viene como consecuencia natural de un esfuerzo. Si hubiese tenido eso como meta, entonces tendría que admitir que me equivoqué de oficio”.

La comunicación permite vivir con dignidad, no fuente de riquezas

En ese sentido, Maldonado entiende que la Comunicación, es algo que te puede permitir vivir con dignidad, pero no es la fuente para generar riquezas de manera digna.

“Yo siento que no soy honesto porque hago ningún sacrificio, yo soy honesto porque me educaron de esa manera y solo sé hacer eso”.

En el ejercicio respeta la dignidad de las personas

“En el ejercicio entiendo que tengo que respetar la dignidad humana de las personas, por lo tanto, no ejerzo un periodismo donde tengo que maltratar personas para decir mi opinión y mi consideración”, aclaró.

No recibo publicidad “para no hacer”

“Yo no creo que le haya dado espacio a nadie, ni político, ni empresario, ni de ningún sector. No puedo contar de que alguien te intentó dar algo para que tú hagas algo. Ni siquiera en publicidad he tenido limites como para decir “Si tú me das publicidad no te ataco”.

Maldonado afirmó que no recibe publicidad “para no hacer”, es decir que, “no acepto que me bajen línea, ni Gobierno ni nadie”.

“Los lineamientos de mi periódico quedaron muy claros desde el inicio”, puntualizó.

Transformación de END

Destacó, que END ha evolucionado y pasado por etapas de transformación, dentro de las que citó la inclusión del periódico digital -adicional al impreso-, que cumplirá este año 42 años de fundado.

El principal capital ha sido el humano

“El principal capital de nosotros ha sido el capital humano. Momentos diferentes, muchos entran y salen, siempre hemos logrado que la gente de lo más aquí, entusiasmado. Hemos tratado de tratar bien a la gente, que sienta que esto es un proyecto que tiene sentido, desde el punto de vista de su existencia y la razón que lo mueve a existir”, dijo.

Sobre si la prensa desaparecería

“La prensa escrita no había tenido nunca tantos lectores como ahora, porque ahora la prensa escrita corre incluso por la vía espiritual”, aseguró.

La prensa escrita ha ido disminuyendo su lectoría en papel, “yo no tengo ningún conflicto con el papel, si el papel dejara de usarse, tampoco tendría ningún conflicto, así dejaríamos de tumbar más árboles”.

Desde el punto de vista del papel, este tipo de prensa, “es posible que siga disminuyendo, llegará un momento que los muchachos no le pondrán la mano a un papel”.

Un poco sobre su vida cotidiana

Destacó que le gusta estar en casa, almorzar en casa, compartir con amigos. “Yo prefiero estar en casa, abrir la casa que los nietos lleguen, tiren los cojines. Soy más de ese ambiente. Tomar un vino, soy muy dulcero, empedernido”.

“Yo soy papá pollito, me disfrutaba mucho a mis hijos, como lo hago ahora con mis nietos”.

Legado que le gustaría dejar

El también presidente de la Federación de Tenis, finalizó diciendo que el mejor legado que puede hacer es ayudar siempre a formar generaciones nuevas, dejar el rastro de lo medios que dirige, dejar un rastro de hacer esto con sentido ético, con responsabilidad y con vocación de servicio.

