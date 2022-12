La violencia oficial no sirve de escarmiento: No va a detener la delincuencia

Acabo de ver hace unos días las declaraciones de una especialista en politología en las que dice que El Presidente ganaría cómodamente, en las elecciones de 2024, pero no es tan cómodo reelegirse para un presidente de la República. Sus predicciones puede tener acierto, pero lo de cómodamente me parece una osadía de quien sea que lo diga a más de un año de las elecciones, no tiene aciertos el presidente no sólo en el manejo de la economía, teniendo en cuenta el proceso inflacionario galopante que vivimos, si no en otros asuntos. Por ejemplo, en las acciones de los organismos oficiales para frenar la delincuencia: los asaltos a residencias, atracos personas en las calles, los homicidios, los feminicidios y las desapariciones de personas; sin pasar por alto la situación caótica en el tránsito de vehículos de motor, debido al aumento de la circulación de vehículos de motor con el aumento del parque de estos (caldo de cultivo para la delincuencia sobre todo de motoristas), debido a la falta de recortes as importaciones de los mismos. Nadie sueñe con soluciones en el tránsito, por aplicar todo lo que establece la ley de tránsito sobre infracciones en la circulación de vehículos de motor es imposible de aplicarla rigurosamente con tantos de aquellos circulando por las calles y carreteras.

Solamente reduciendo la circulación se puede lograr poner orden en el tránsito, ya es tiempo de que se recorte la libertad de comercio y sobre todo la importación de vehículos de motor, duélale a quien le duela. Sólo así y no de otro podría frenarse la delincuencia, limitando a libertad de comercio en la importación de vehículos de motor (los de trasporte de pasajeros) y anexando otros medidas: controles de precios en los productos de la canasta familiar básica e incentivos a la agricultura orgánica y la industria de baja contaminación del medio ambiente, además de eliminación inmediata de las ARS y AFP privadas.

Según el periódico Diario Libre (digital) del 15/12/2022 entre los delincuentes abatidos en el Santo Domingo Oeste Jeffrey Bienvenido Rosa Ferreiras, alias Jeffry Trenzas, Eric Ramón Pérez German, Adrián Antonio Rodríguez Torres, Steven Betances Lachapel y uno apodado como Milesy La Pólvora. La policía dio versiones como de que planificaban actos delincuenciales, pero el periódico reseña que los comunitarios dan una versión diferente de los hechos.

Parece que la policía no ve más solución que “darle para abajo”, como se expresa la gente hablando en el argot popular, es decir, ultimando a los delincuentes. Mientras tanto, el gobierno y las autoridades gubernamentales no hablan de enfrentar al contrabando de armas, porque parece que lo que se pretende es no poner ningún recorte a la libertad de comercio, incluyendo las mercancías tan peligrosas como las armas. Nadie va a escarmentar delincuentes si no se busca la raigambre del problema.

Ese modelo económico que nos impusieron hace más de 40 años, cuando se negoció con el Fondo Monetario Internacional, es el responsable de la modernidad líquida que tenemos, del capitalismo flexible para la movilidad de los capitales, el desahucio de la fuerza de trabajo y su explotación voraz hasta, mancillándola y macerándola (para extraer las grandes ganancias del capital) hasta esquilmarla como recurso humano, es el responsable de ese caos que tenemos. Es por eso que la sociedad de la modernidad líquida que vivimos y el consiguiente capitalismo flexible para la reproducción del capital y que con su explotación voraz es salvaje para la fuerza de trabajo (para los proletarios asalariados) se vuelve caótica y lo que puede ser el orden social se torna tendencialmente en su antípoda en lo que podríamos llamar una entropía social.

Las aspiraciones de gran parte de ese colectivo denominado Movimiento Cívico Marcha Verde, el cual se movilizaba esporádicamente mediante convocatoria difundida a través de las redes, no se han visto satisfechas con las ejecutorias y acciones del Presidente Abinader y su burocracia gubernamental. Si evaluamos los jóvenes y mujeres, porque en su gran mayoría eran jóvenes de ambos sexos y mujeres de todas las edades, se han vistos alienados porque sus expectativas no son las que están viene; claro está, muchos de los participantes, la gran mayoría de ellos no eran del PRM y ni tenían simpatías por Abinader, pero este y el Partido Revolucionario Moderno se aprovecharon de Marcha Verde para derrotar al PLD, porque muchos que sus aspiraciones iban más allá de lo que el PRM podía ofrecerles votaron por Abinader.

