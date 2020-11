La violencia contra la mujer, un virus peligroso

El virus es un agente extraño e infeccioso que se introduce en las células de otros organismos. En principio su constitución es desconocida, pero los estudios microbiológicos son capaces de descubrir la estructura de ese diminuto organismo, así como, sus comportamientos.

Sin embargo, los seres humanos crean o nacen con sus propios ´´virus´´. A diferencia de los anteriores, que, aunque pueden aparecer más de una cepa, los científicos logran fabricar vacunas que lo eliminan o lo controlan; mientras que los producidos por las personas, se dificulta más el tratarlo o controlarlo. Uno de ellos es la violencia; aún más, la que se ejerce contra la mujer de parte de su pareja sentimental, a cuyo desenlace fatal le llaman feminicidio.

El amor y el desamor son dos cosas que están presentes en los seres humanos. Lo más seguro es que una pareja tenga conflictos de cualquier índole y las desavenencias se pueden presentar en cualquier momento. El distanciamiento entre uno y el otro, puede manifestarse de manera paulatina o por una decisión repentina. Todo va a depender de cómo los actores envueltos manejen los problemas. El comportamiento de los seres humanos es impredecible, porque cada uno actúa y reacciona de manera diferente, y, muchas veces, pequeñas diferencias se vuelven grandes.

Violencia contra la mujer.

Cada 25 de noviembre se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. No voy a hablar de estadísticas, porque una sola mujer muerta por quien decidió ser su dueño, es suficiente para preocuparnos y para demostrar de lo que es capaz la irracionalidad del ser humano. Muchos no entienden que la mujer es un ser, que tiene sus propios sentimientos y su propio parecer. El panorama que viven algunas mujeres es tan desgarrador que prefieren estar encerradas por barrotes, que perseguidas asesinos virtuales.

De la puesta en circulación de mi libro ´´A corazón abierto´´, algunos poemas abordan este tema, cito algunas palabras que expresé: ´´Hay miles de mujeres enclaustradas en la infelicidad que le genera el no poder salir a tiempo de ese espacio tóxico e irracional en que están envueltas, porque, si se escapan, la muerte las persigues: situación insólita y abominable. Este entorno es peor que el encierro físico, porque la cárcel emocional es como la muerte en vida´´.

No hay persona más peligrosa que aquella, que en busca de lograr sus objetivos no le importaría su vida, porque la gente evita los problemas para preservar la integridad física, moral y familiar, pero, algunas se desconectan de la realidad. Así lo expresa uno de los poemas de dicho libro: …´´Ellos gruñen, enloquecen, se desconectan de la realidad, matan y dejan una secuela de un mundo triste, oscuro y aterrador como una noche interminable de sueños de brujas. Matan no solo a las mujeres, con ello matan el alma, matan la esperanza, matan la candidez de la niñez, matan la juventud y matan la vida´´.

Entre las herramientas con que cuentan las leyes para proteger a la mujer perseguida, vapuleada y acorralada por un animal feroz, está la figura del ´´alejamiento´´, dictada por un fiscal. La otra puede ser el apresamiento o el sometimiento judicial, para eso debe haber elementos contundentes, pero, al cabo de unos pocos meses vuelven a la calle para cometer lo que dejaron pendiente.

Propuesta del presidente Luis Abinader.

El presidente Luis Abinander, sensibilizado con esta situación que impacta a toda la sociedad, mostró la disposición de conformar un cuerpo especializado contra la violencia de género. Desde el punto de vista práctico, no es posible supervigilar todas las mujeres que se encuentren pasando por esa terrible situación, sin embargo, ponerle especial atención a este tema puede tener resultados favorables.

Este es uno de los problemas más difíciles de resolver, pero si se invierten los recursos para obtener los dispositivos electrónicos necesarios para colocárselo a los potenciales asesinos, entonces, este cuerpo especializado podría vigilar los pasos de esas personas.

Es necesario introducir en la modificación del Código Penal elementos jurídicos necesarios que faciliten llevar a cabo acciones más directas, para así, aminorar este flagelo que afecta a las sociedades como uno de los ´´virus´´ más peligrosos y difícil de controlar.

Por José Espinosa