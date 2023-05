La vida es un hilo que se puede quebrar y romper

Jacques Roumain, el muy lúcido intelectual haitiano, quien terminara su vida a muy temprana edad, fue el autor de la novela: Los Gobernadores del Rocío. Excelente obra literaria que nos pinta, cual si fuera un cuadro, la devastación ecológica de Haití; nos describe la destrucción de los ecosistemas con la deforestación. Fue un sacerdote católico, hoy ya fallecido, quien siendo seminarista según me contó él se integró al Movimiento Clandestino 14 de Junio, a través de la organización de religiosos Clero Cultural, quien puso al autor de este articulo a leer ese libro en 1974 al prestármelo. Habiendo comprado esa obra luego, más de un ejemplar, quien escribe puso a leerla a varias personas, una de ellas me ha confesado que es el mejor regalo que le he hecho. El cura era Vinicio Disla, quien falleció hace un par de años pero no del COVID-19, era oriundo de Salcedo.

Se hace referencia a la novela de Roumain, porque en ella el autor pone en boca del protagonista, un joven sindicalista haitiano que había vivido en Cuba, la referencia a que: “un día todo hombre se va la tierra, pero la vida es como un hilo que no se quiebra”, “que no se rompe”; en realidad vivimos una época en que hay como una guerra entre los ecosistemas, como lo deja ver en un artículo publicado en El Nuevo Diario digital de ayer, la Dra. Fernández, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD, el cual no tiene desperdicios. Cuando Roumain escribió esa novela le preocupaba la deforestación de su país, pero tal vez el que viviera en aquella no se podía ni imaginar que el planeta se vería amenazado como lo está hoy.

Sin embargo, pese a que aquí en nuestro país y en casi todo el mundo, el cambio climático tiene una guerra a muerte contra la vida, parece que no se quiere entender que existe tal realidad y que la lucha contra esa dura realidad es impostergable, porque es ahora que hay que librarla y no luego. En el país se quiere vender la idea de que todo marcha bien, cuando es todo lo contrario. El presidente Luis Abinader ha dado demostraciones fehacientes de que no cree en la planificación, si no fuera así hubiese frenado el crecimiento del parque de vehículos de motor, parando las importaciones de estos o restringiéndolas.

No lo hace porque el responde, al igual que su partido, a los intereses de los grandes empresarios y especialmente del capital financiero. Es por eso que defiende tanto el crecimiento del turismo y las inversiones en construcciones de complejos turísticos y elogia la expansión del turismo, pese a los tantos daños que hace a los ecosistemas, especialmente a los manglares. Las construcciones de hoteles y casas, usando el hormigón y sin ningún tipo de planificación, provoca la depredación de los recursos no renovables al destruir formaciones geomorfológicas con la extracción de materiales como arenas, guijarros y rocas, etc.

Nuestro gobierno no cree en la planificación, lo cual no les desagrada a las familias Vicini, Corripio, Bonetti, Grullón, Rainieri, Brache, entre otras, porque mientras menos orden es mejor para seguir lucrándose. Es por eso que se oyen tantos elogios al turismo, porque todo indica que el turismo favorece el afianzamiento del dominio de los grandes capitales y la hegemonía del capital financiero, pero a la vez genera el desorden en los ecosistemas y contribuye al calentamiento global del planeta. En vez de estar promoviendo el turismo masivo deberíamos estar planificando nuestra economía. Deberíamos evitar enfermedades reduciendo las visitas a las playas, porque el sargazo es una realidad insoslayable, producto del cambio climático. Debemos evitar la importación de tantos vehículos de motor, para frenar la contaminación del aire con los combustibles fósiles.

No se planifica el crecimiento urbano, no se prohíbe la construcción de casas en terrenos con suelos muy aptos para la producción agrícola y no se planifica el control de la natalidad. Se ha permitido y se sigue permitiendo la destrucción de cultivos de café, deforestación tumbando árboles y la extracción de materiales en zonas montañosas, en las cuencas de ríos y en las dunas de Bani para carreteras y edificios, en las montañas sobre todo están los casos de El Mogote en la provincia Espaillat y de Curva Dura en Tenares.

La Presidencia de la República y Pro-consumidor publican ayer lunes en El Listín Diario, pág. 7, que la inflación en la canasta básica alimentaria es mucho más baja en nuestro país, que en cinco de los principales Estados de Estados Unidos: New York, Boston, New Jersey, Puerto Rico y Florida. Se le olvidó que Boston es la ciudad capital del Estado de Massachusetts, pero el estado es este último. De todo modo, lo importante es que quieren ocultar la realidad cuando hablan de que la inflación es muy grande en este país.

Es hasta risible la comparación de la publicidad del gobierno, pero entendible por la politiquería. Pretender ocultar que el impacto de la carestía canasta de productos agropecuarios aquí se siente mucho más que en Estados Unidos y que en Puerto Rico. No especifica si es en pesos o en dólares que se está midiendo, pero debemos colegir que es en dólares y que se trata de unidades familiares de consumo de esa canasta. Esa publicidad del gobierno es para confundir, pero quien crea en ella cae en una estulticia muy grande.

Decir que mientras en Nueva York una familia gasta diario US$ 103.34 dólares, en Boston (Massachusetts) US$ 117.64, en New Jersey US$ 103.05, en Puerto Rico US$ 90.85 y Florida US$ 112.58, aquí sólo se gasta US$ 66.34. Lo primero que hay que preguntarse es: ¿Cuál es salario mínimo y también cual es el salario medio en esos Estados de la mal llamada “Unión Americana”? Aquí, en nuestro país, hasta hay médicos que ganan salarios que dan pena y no necesariamente en el sector público. Una familia que gaste poco más de 100 dólares en alimentación diaria tendría que ganar no menos 4,000 dólares mensuales pero eso no sería tan raro allá; pero no es tan frecuente que si una familia tiene que gastar cerca de 2,000 dólares mensuales, equivalente a 100,000 pesos dominicanos, le será difícil reunirlos para comer.

Debemos de pensar más en nuestra agricultura, pero precisamente en la agricultura sana más que en la química, evitar la contaminación. Debemos oponernos a los intereses que destruyen el planeta, a los intereses de la gran burguesía y planificar por la vida. Evitar las zoonosis. En el Listín Diario de hoy, el economista Andrés Dauhajre hijo trata de hablar del éxito de República Dominicana. Esperemos como seguirá tratando el sargazo nuestra playa, independientemente de toda la depredación de los manglares con la construcción de villas turísticas y la devastación de otros ecosistemas con la extracción de materiales para las construcciones de esas mismas villas y los hoteles, para saber que el turismo masivo no tiene futuro promisorio para la vida en el país. Eso no nos trae Bienestar y así destruiremos la vida, si no acabamos con el neoliberalismo y su capitalismo salvaje. Mejores vientos soplan en Brasil y Colombia con el cuidado de los ecosistemas y los servicios de salud. La vida es como un hilo que se puede quebrar y romper.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

