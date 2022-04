La vicepresidenta de Nicaragua acusa a “potencias” del mundo de manipulación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MANAGUA.- La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, criticó este miércoles las exclusiones y condenas que se deciden en el mundo y que a raíz de la invasión a Ucrania han desfavorecido a Rusia, país que goza del apoyo del Gobierno de su esposo, el presidente Daniel Ortega.

“El mundo no puede darse el lujo en estos tiempos de grandes desafíos de excluir a nadie, el mundo no puede y sobre todo, los organismos, todos los que conforman esa comunidad humana, no puede darse el lujo de privilegiar a unos y condenar a otros”, dijo Murillo, en una alocución en la que no mencionó a ninguna nación ni organismo.

La primera dama nicaragüense emitió sus palabras el mismo día en que Estados Unidos impuso sanciones a las dos hijas del presidente ruso Vladímir Putin, al expresidente Dmitri Medvédev y el actual primer ministro Mikhail Mishustin, tras conocer la masacre de Bucha.

La misma vicepresidenta de Nicaragua y al menos cuatro de sus hijos han sido sancionados por diferentes países por supuestamente atentar contra los derechos humanos de los nicaragüenses.

Sin mencionar el caso de Bucha, que el Kremlin ha tildado de “montaje”, Murillo afirmó que el Gobierno de su esposo conoce “la manipulación a través de la información y la comunicación” e hizo referencia a las manifestaciones antigubernamentales de 2018 en Nicaragua, en las que según un grupo de expertos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno ejecutó “crímenes de lesa humanidad”, que Ortega nunca reconoció del todo.

“Estamos en un mundo donde desgraciadamente se usa, se manipula, se abusa, de una comunicación tendenciosa y de fabricaciones comunicacionales. Pretenden hacernos creer que el mundo es como lo quieren las potencias”, sostuvo Murillo.

“Estamos amenazados con más hambre como resultado de la injusticia, de la pretendida imposición de un mundo sobre otro, pero la vida es como es y por mucho que se pretenda imponer necedades, falsedades, mentiras, crímenes de odio, como negar a los pueblos el alimento, por mucho que se pretenda imponer la mentira, la verdad siempre asoma”, puntualizó.

En febrero pasado, tres días antes de la invasión rusa en Ucrania, Ortega brindó públicamente su apoyo a Putin en sus decisiones sobre el país europeo.

Los Gobiernos de Nicaragua y Rusia han tenido relaciones estrechas cada vez que Ortega ha gobernado en el país centroamericano, primero de 1979 a 1990 y posteriormente a partir de 2007.

Relacionado