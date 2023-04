La velocidad caracterizará Clásico Aniversario Hipódromo V Centenario a celebrarse este sábado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La velocidad de los 10 ejemplares participantes será la principal característica de la carrera Clásico Aniversario que se celebrará este sábado en el Hipódromo Quinto Centenario, en ocasión de la conmemoración de sus 28 años de apertura.

Los expertos en las carreras de caballos en el país consideran que prácticamente todos los ejemplares que competirán tendrán buenas oportunidades de llevarse el premio de 442 mil 780 pesos, presupuestados como premio al ganador.

Los caballos que competirán serán Cadete (1), del Establo Maralba; Storm P (2), del Establo Pryca; Cami Runner (3), del Establo Pryca; All Good (4), del Establo Emma Elena; Fellow Feeling (5), del Establo San Lázaro; Gio Mambo (6), del Establo Marianne.

También competirán, en la carrera a mil 700 metros: Always a Dreamer (7), del Wells Stable; Puckett (8), del Establo Limpia Base; Off Lee Graysfull (9), del Establo San Lázaro; y Legendary Prince (10), del Establo The King George.

El número de participantes (10) y la velocidad de los mismos podrían ser factores que resulten en contra de las aspiraciones de triunfo de algunos de los ejemplares, los cuales enfrentarán un tránsito cargado, como se conoce en el argot del hipismo.

Por ello, los primeros 200 o 300 metros del recorrido, y una buena salida, podrían influir en el resultado final de la prueba, para la cual sobresalen los nombres de Puckett (8) y su único vencedor, Storm P (2).

Pucket tiene récord de por vida de 13-1. Este año tiene 3-1. Su única derrota, la sufrió después de un récord de 11-0. Ha ganado en sus últimas dos presentaciones. Storm P no ha vuelto a correr desde que venció al zaíno del Establo Limpia Base, por lo cual el ruano del Establo Pryca está bien descansado.

Storm P es un caballo que corre desde atrás, al remate, distinto a Puckett, el cual lo hace buscando la punta desde la salida. Por eso, se estima que recibirá mucha presión de otros competidores de mucha velocidad, entre los cuales se cuentan, por ejemplo: el único nativo de la prueba, Cadete (1); y también Legendary Prince (10).

Ejemplares como All Good (4), del cual se dice ha mejorado mucho últimamente; y Gio Mambo (6), campeón del Hipódromo Quinto Centenario en el 2021, son buenas opciones a la victoria, como los otros nombrados con anterioridad, en una carrera que al decir de los entendidos todos tienen oportunidad real de ganar.

El Clásico Anviversario se disputará en la quinta carrera de la cartelera de este sábado en el Hipódromo Quinto Centenario, la cual comenzará a las 3:30 p.m. y ha sido definida por los expertos en asuntos hípicos como muy equilibrada, por lo cual éstos vaticinan será muy interesante.

Jinetes participantes

Los jinetes que montarán los caballos mencionados son: Esmerlín Justo (Cadete); Carlos de León (Storm P); Luiyi Ortiz (Cami Runner); José Reyes (All Good); Roger Fidel (Fellow Feeling); Héctor Hernández (Gio Mambo); Jonathan Saldaña (Always a Dramer); José Báez (Puckett); Jimmy Jiménez (Off Lee Graysfull); Daniel Severino (Legendary Prince).

Los caballos participantes son de 3 años y mayores; no reclamables. Por la inscripción de cada uno sus respectivos dueños pagaron una cuota de 15 mil pesos.

Un millón adicional en pool

La administración del Hipódromo Quinto Centenario informó que habrá un premio de un millón de pesos adicionales para los ganadores del pool de 6, en la cartelera de este sábado, en conmemoración del 28 aniversario de la apertura de esa instalación hípica.

El dinero solo se repartirá entre los cuadros que acierten con dicho pool. En caso que haya un solo ganador del Pick 6 (Poolpote), no será agregado el millón de pesos.

El millón de pesos se repartirá y pagará por separado la proporción correspondiente a cada cuadro ganador.

