La variante ómicron y sus efectos en las relaciones parentales

Muchas familias tienen programado en esta época de Navidad y Fin de Año viajes con sus hijos, cuando se trata de padres separados pueden surgir conflictos en relación con ese viaje, debido a que a pesar de tener un acuerdo o sentencia que establece y regula lo relativo al acuerdo de visitas, encuentran oposición de parte del otro parte para obtener la autorización de viaje, por el temor que existe de que sus hijos e hijas sean contagiados por la nueva variante de covid-19 ómicron. Hasta el momento lo que indican las autoridades de salud es que esta nueva variante del covid-19 Ómicron es altamente contagiosa.

Continuamos enfrentando situaciones difíciles para ganarle la batalla a la pandemia, las armas más poderosas son el aislamiento social y la vacuna, sin que esto afecte el derecho que tienen tanto los padres como los abuelos de mantener contacto con sus hijos y nietos. Es importante aclararles que los derechos que poseen sobre guarda o visita sobre los hijos y nietos no han desaparecido ni pueden ser suspendidos;

Ahora bien debido a que el derecho de visita parental implica movilizar a los niños de un hogar a otro constantemente, pone en riesgo de contagio a ambas familias ya que pudiera contraer el virus en un hogar y llevarlo al otro incluso sin presentar síntomas.

Debemos anteponer la salud y bienestar de los niños ante todo y no exponerlos de forma irracional o innecesaria además sabiendo que en República Dominicana no es posible la vacunación a menores de 18 años de forma oficial, lo que los hace aún más vulnerables. Como adultos debemos entender la difícil situación que enfrenta el mundo y cooperar con nuestra paciencia y respeto sin generar un conflicto que afecte a nuestros hijos e hijas. Se trata de la salud y sobrevivencia de nuestros seres queridos, debemos de dejar a un lado muchos derechos, a pesar de que sabemos que están vigentes, pero suspenderlos temporalmente es lo más recomendable. Recientemente el Juez de la Corte de Canadá negó el derecho de salir del país a un padre residente en New York a pesar de este tener el derecho de visita por las condiciones de salud que se registran en ese país y el mundo, la primera preocupación del juez Kraft por la seguridad surgió debido al modo de viaje. Según su fallo, el plan del padre era “recuperar al niño de Toronto; viajar con ella a Nueva York; y luego volar de Nueva York a Grecia “. El juez Kraft señaló que el niño “estará potencialmente expuesto a un vuelo corto de Toronto a Nueva York y a uno (o más) vuelos internacionales de larga distancia desde Nueva York a Grecia, lo que lo hace extremadamente difícil, que el niño use una máscara de grado N95 para un vuelo que exceda las 10 horas”. Según el juez Kraft, el viaje “hará que el niño también experimente largos tiempos de espera en aeropuertos abarrotados durante la temporada de viajes más concurridos”.[1]

Recomendamos que se pospongan los viajes a menos que sean absolutamente necesarios y que los niños permanezcan en el hogar en el que se encuentren y el padre responsable del cuidado le permita el contacto de manera virtual o telefónica con el padre ausente, evitando el traslado del niño. Que los derechos de los padres con respectos a sus hijos deben siempre salvaguardar la seguridad, salud y protección de los niños y niñas.

[1] https://financialpost.com/personal-finance/family-finance/omicron-trumps-court-order-for-separated-parents-in-christmas-travel-dispute.

Por Katherine Matos

