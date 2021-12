La UNPHU y Bibliófilos ponen a circular libro “De Dessalines a Duvalier: raza, color y la independencia de Haití”

El periodista José Báez Guerrero tuvo a su cargo el prólogo de esta primera edición del libro en el idioma español, traducida por Ramón Cedano, corregida por Yanet Canals y fue posible gracias a la colaboración de la UNPHU, a su Comisión de Publicaciones y al rector, Miguel Fiallo Calderón.

Dennis R. Simó indicó que esta publicación, cuyo título en su idioma original es “From Dessalines to Duvalier, race, color and the Independence of Haití”, tiene la autorización escrita y sin condiciones del David Nicholls Memorial Trust, otorgada mediante documento firmado por su apoderado, David Howard, de la Universidad de Oxford, el 24 de abril del 2018, a quien agradeció la gentileza.