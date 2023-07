La UEFA permite que clubes del mismo dueño jueguen la misma competición europea

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- La UEFA ha aceptado la admisión en las competiciones europeas de la próxima temporada del Aston Villa inglés y el Vitoria Guimaraes portugués, por un lado, del Brighton inglés y el Royal Union Saint Gilloise belga, por otro, y del Milan italiano y el Toulouse francés, que comparten entre sí el mismo propietario.

Previamente, la Cámara Primera del Control Financiero de Clubes de la UEFA había abierto procedimiento contra estos clubes debido a un posible conflicto con la norma de multipropiedad de clubes que figura en el artículo 5 del reglamento de competiciones de clubes de la UEFA.

El organismo europeo impide que dos o más clubes gestionados por una misma empresa o propietarios puedan disputar a la vez competiciones europeas. La UEFA se encontró con los casos del Aston Villa y Vitoria, Brighton y Union St. Gilloise y Milán y Toulouse.

Sin embargo, el organismo europeo indicó que al comprobar «cambios significativos por parte de los clubes y sus inversores relacionados, la Primera Cámara del CFCB aceptó la admisión de los clubes antes mencionados a las competiciones de clubes de la UEFA para la temporada 2023/24».

El CFCB encontró que los cambios significativos implementados llevaron a los clubes a cumplir con la regla de propiedad de múltiples clubes, considerando que a partir de ahora, «ningún club, ya sea directa o indirectamente, posee o comercia con valores o acciones de cualquier otro club que participe en una competición de clubes de la UEFA; ningún club es miembro de ningún otro club que participe en una competición de clubes de la UEFA; nadie tiene poder alguno ni participa simultáneamente, directa o indirectamente, en ningún cargo en la gestión, administración y/o rendimiento deportivo de más de un club que participa en una competición de clubes de la UEFA; y nadie tiene control o influencia decisiva sobre más de un club en una competición de clubes de la UEFA».

Más específicamente, los cambios significativos que se implementaron se relacionan con la estructura de propiedad, gobierno y financiación de los clubes en cuestión. Estos cambios restringen sustancialmente la influencia y el poder de decisión de los inversores sobre más de un club, asegurando el cumplimiento de la regla de propiedad de varios clubes.

Algunas de las acciones significativas tomadas incluyen «una reducción significativa de la participación accionaria de los inversores en uno de los clubes, o transferencia del control efectivo y la toma de decisiones de uno de los clubes a una parte independiente; restricciones significativas en la capacidad de proporcionar financiación a más de un club; sin representación en la junta directiva y sin capacidad para nombrar directamente nuevos directores en la junta directiva de más de un club; ninguna capacidad para ejercer control sobre más de un club a nivel de la junta directiva o sus asambleas generales a través de derechos de veto o acuerdos contractuales celebrados con otros accionistas».

Además, como prueba adicional de su independencia, todos los clubes interesados aceptaron las siguientes condiciones: «Los clubes no se transferirán jugadores entre sí, ya sea de forma permanente o en préstamo, directa o indirectamente, hasta septiembre de 2024; Los clubes no celebrarán ningún tipo de cooperación, acuerdos técnicos o comerciales conjuntos; y • Los clubes no utilizarán ningún ojeador conjunto o base de datos de jugadores».

En los casos de propiedad de varios clubes, las reglas de la UEFA dan prioridad al equipo que obtuvo mejor clasificación en su liga nacional la temporada pasada. El equipo de menor rango corría el riesgo de ser eliminado.

Las normativas sobre este asunto, de varios clubes pertenecientes a un mismo propietario, fueron establecidas más claramente en 2017 cuando el Leipzig y el Salzburgo se clasificaron ambos para la Liga de Campeones. La UEFA permitió que jugaran el máximo torneo continental a pesar de que ambos eran parte del grupo Red Bull.

Relacionado