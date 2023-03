La U20 llegó a Honduras para disputar amistosos de cara al Mundial Indonesia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El seleccionado nacional U20 se instaló en Tegucigalpa, capital hondureña, donde estará enfrentando a su similar de Honduras los días miércoles 22 y viernes 24 de marzo de 2023 a partir de las 5:30 de la tarde (hora dominicana). Estos compromisos forman parte de la preparación de ambas selecciones que estarán participando en el Mundial FIFA de la categoría a celebrarse en Indonesia el próximo mes de mayo.

Ambos partidos se disputarán en el Centro de Alto Rendimiento del Club Deportivo Olimpia.

El equipo nacional salió desde el Aeropuerto Internacional de las Américas a las 6:00 de la tarde de este lunes a bordo de Arajet, aerolínea oficial de la Sedofútbol que otorgó las facilidades para que el viaje se hiciera bajo los mejores estándares, con escala en El Salvador y finalmente llegar al destino sobre la medianoche.

El cuerpo técnico pudo tener a todos los convocados a tiempo en el hotel de concentración para que este martes se pusieran en marcha con una activación matutina y por la tarde con el entrenamiento del reconocimiento del campo de juego donde enfrentará a la selección hondureña.

La Sedofútbol U20 sufrió dos bajas el fin de semana antes de iniciar la concentración con los jugadores que militan en el fútbol nacional. Edison Azcona, quien no pudo asistir a la selección luego de que su club -Inter de Miami FC- realizará algunas evaluaciones durante la semana pasada que determinaron que el atacante dominicano no está en plenitud de forma física y Bryan More por presentar una distensión muscular luego de la jornada de LDF con su equipo -Atlético Vega Real-.

Esta será una gira muy provechosa para República Dominicana ya que Honduras aparece en el puesto tres del Ranking U20 de Concacaf, cuatro lugares por encima del conjunto quisqueyano.

Esta es la segunda serie de partidos que la Federación Dominicana de Fútbol logra concretar ante una selección mundialista que estará en Indonesia 2023, luego de los dos partidos celebrados en octubre pasado ante Colombia, aunque para el momento la escuadra cafetera se estaba preparando para buscar su clasificación en el Campeonato Sub-20 de Conmebol.

