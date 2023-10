La transformación digital de la administración de justicia en la República Dominicana

En un mundo cada vez más digitalizado, resulta necesario implementar nuevas medidas para incorporar las tecnologías modernas en nuestras actividades cotidianas. En este artículo, exploraremos brevemente y de manera particular el avance tecnológico logrado en los últimos años por la República Dominicana en su sistema de administración de justicia.

En efecto, desde hace un tiempo, nuestras altas cortes han ido adoptando diversas acciones destinadas a modernizar la labor de sus operadores judiciales con el fin de combatir la morosidad y garantizar a los ciudadanos un acceso equitativo y efectivo a la justicia. Estos avances han logrado una mejora en los tiempos de los procesos judiciales, así como un acercamiento de los servicios judiciales al usuario.

Desde el 2011, se vienen anunciando importantes cambios en la gestión interna del Poder Judicial. De hecho, así lo expresó el exmagistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, durante su discurso en el Día del Poder Judicial, de 7 de enero de 2011:

«[…] sobre el aprovechamiento de las TICs en la administración de justicia es importante destacar que en la actualidad estamos desarrollando el Proyecto Hacia el Expediente Electrónico y, a tales fines se realizó un diagnóstico en las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Superior Administrativo con el objetivo de implementar en estos órganos el expediente electrónico y con ello mejorar y modernizar la gestión de los mismos[…][1]».

Del contenido del discurso del magistrado Subero Issa, anteriormente citado, podría afirmarse que una de las primeras propuestas en materia de modernización del sistema de justicia en la República Dominicana surge en el Poder Judicial y consistió en la implementación del expediente electrónico. Sin embargo, la habilitación de trámites judiciales en línea se empiezan a formalitzar a partir de 2019, con la elaboración de la Planificación Estratégica Visión Justicia 2020-2024[2], bajo la gestión del actual magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina. Como consecuencia de esta propuesta, en 2019, el Consejo del Poder Judicial puso en funcionamiento la Oficina Virtual del Poder Judicial, a través del portal web www.ovpj.gob.do, permitiendo a los ciudadanos obtener información y gestionar solicitudes en línea concernientes a sus expedientes, sin necesidad de tener que trasladarse físicamente a los tribunales del país.

Dicha plataforma digital representó un avance significativo en la inserción de las tecnologías en el Poder Judicial dominicano logrando su objetivo de mayor celeridad, transparencia y acceso a la justicia para todos los dominicanos[3]. A pesar de los avances tecnológicos alcanzados por el Poder Judicial desde el 2019, conviene destacar que, en 2014, el Tribunal Constitucional dominicano ya había implementado el expediente electrónico en sus instalaciones, luego de haber firmado un acuerdo con el Tribunal Constitucional peruano. El referido acuerdo entre las indicadas cortes constitucionales se llevó a cabo para ejecutar el proyecto de implementación del Sistema Informático de Gestión de Expedientes (SIGE) con el fin asesorar a la Corte Constitucional dominicana en el proceso de implementación del indicado sistema tecnológico para gestionar de manera eficiente los distintos expedientes jurisdiccionales a su cargo. El objetivo consistía en lograr la optimización de los procesos, permitir la trazabilidad y promover un mayor acceso a la consulta de expedientes constitucionales, sentando las bases para alcanzar la política «cero papel» en la tramitación de los procesos, propuesta por el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara[4].

Sin lugar a dudas, uno de los avances tecnológicos más notorios en la administración de justicia de la República Dominicana ha sido la adopción del expediente electrónico, instrumento que ha permitido a los tribunales agilizar la organización y el acceso a la información relevante en los procesos jurisdiccionales[5]. Además de la implementación del expediente electrónico, en el 2020, como consecuencia de los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, surgen importantes avances en materia de nuevas tecnologías en el sistema judicial dominicano en aras de adaptar dicho sistema, lo más rápido posible, a los cambios que demandaba la sociedad en virtud de la indicada crisis sanitaria. Entre las medidas más importantes llevadas a cabo en ese momento por el Poder Judicial, podemos mencionar las siguientes: Implementación de la firma digital[6](i), establecimiento del teletrabajo para magistrados, operadores y demás empleados del Poder Judicial(ii)[7], y la celebración de audiencias virtuales[8](iii).

A pesar de que algunas de las disposiciones contenidas en las resoluciones del Consejo del Poder Judicial que preveian las medidas antes indicadas fueron parcialmente anuladas por inconstitucionales y otras, interpretadas de conformidad con nuestra Carta Sustantiva, por parte del Tribunal Constitucional dominicano, a través la Sentencia TC/0286/21, el esfuerzo del Poder Judicial de proteger la salud y el acceso a la justicia de los dominicanos frente a la pandemia del COVID-19, fue innegable y evidente. No obstante, luego del fallo del TC, el Poder Judicial promovió la elaboración, sometimiento y promulgación de la pieza legislativa más novedosa en el país en materia de nuevas tecnologías; la Ley núm. 339-22, sobre Uso de Medios Digitales, a partir de la cual el sistema de justicia podrá nutrirse de nuevos recursos tecnológicos para modernizar aún más la labor jurisdiccional.

Con la promulgación de la aludida Ley núm. 339-22, el Poder Judicial dominicano se une a otros países de la región en la aceptación de un marco jurídico sólido que le permitirá adquirir nuevas herramientas tecnológicas esenciales para llevar a cabo una gestión judicial más efectiva; y quizás alcanzar una calidad formal superior en la redacción de sus fallos. Y es que recursos tecnológicos como la firma electrónica simplifican y agilizan la comunicación entre las partes involucradas en un caso, en la medida en que la misma garantiza la validez de la documentación gestionada en línea. Otras herramientas sumamente valiosas son las videoconferencias y la telepresencia, a través de las cuales se llevan a cabo las audiencias y comparecencias judiciales en plataformas virtuales. República Dominicana ha hecho uso de distintas plataformas de renombre internacional, como Microsoft Teams, para la celebración de reuniones, encuentros académicos y audiencias virtuales[9].

De las herramientas tecnológicas más novedosas y que aún no se han utilizado en el país, podemos mencionar las audiencias celebradas en el metaverso, así como el uso complementario de la inteligencia artificial en la redacción de las sentencias. Sin embargo, el futuro de los distintos poderes judiciales a nivel global luce prometedor con la incursión de estas últimas herramientas tecnológicas en la administración de justicia. Un ejemplo pionero sobre el uso de las audiencias celebradas en el metaverso lo constituye la audiencia celebrada el 15 de febrero del presente año 2023 en un tribunal administrativo de Magdalena, Colombia, a través de la plataforma Meta Platfforms Inc. Durante la indicada audiencia, los participantes utilizaron gafas de realidad virtual para conectarse, mientras que aquellos que no contaban con este recurso utilizaron un ordenador para unirse a la sesión[10]. Se trata de un precedente importante en esa materia y que podría ser adoptado por otros países latinoamericanos a medida que vaya desarrollándose y regulandose su funcionamiento.

También, en enero del presente año 2023, en Bogotá, Colombia, un juez declaró haber hecho uso de la inteligencia artificial en la redacción de una sentencia, concretamente, utilizó el Chat GPT para fallar el caso Salud Total EPS en Cartagena, Colombia, que tuvo lugar en el tribunal de Segunda Instancia de esa ciudad, convirtiéndose en uno de los primeros casos en América Latina en los que se utiliza la inteligencia artificial para la resolución de un caso. En dicho supuesto, el juez ponente, Juan Manuel Padilla, del Juzgado 1 Laboral del Circuito de Cartagena utilizó el aludido chat para determinar si el hijo autista de la demandante estaba exonerado de pagar las cuotas de sus terapias moderadoras[11]. Según lo descrito en la resolución, el aprovechamiento de la inteligencia artificial en estos casos no busca reemplazar la decisión de un juez, sino optimizar los tiempos de redacción de la sentencia.

A pesar de la diversidad de herramientas provenientes de las nuevas tecnologías en la administración de justicia, en esta materia se plantean importantes desafíos que el país deberá afrontar en un futuro no muy lejano. Nos referimos a la seguridad de los datos personales, el uso de la información reservada, el riesgo de los sesgos algoritmicos y la generación de información falsa e inexacta por parte de la inteligencia artificial. Sobre todo porque actualmente no contamos con una legislación que regule la inteligencia artificial, además de que la actual Ley núm. 172-13, sobre Protección de Datos Personales, no garantiza una protección integral de nuestros datos personales, toda vez que prioriza el tratamiento de los mismos por parte de las Sociedades de Información Crediticia (SIC) excluyendo otras entidades públicas y privadas del Estado que también recaudan y manejan datos. Por tanto, a nuestro juicio, constituye una tarea urgente, frente a la reciente entrada en vigencia de la Ley núm. 339-22, la elaboración y promulgación de una nueva ley de protección de datos que establezca un régimen sólido concerniente a la recaudación, almacenaje y gestión de datos personales por parte de las entidades públicas y privadas del Estado. Asimismo, dicha ley debería proponer la creación de un órgano supervisor de protección de datos personales, con potestad normativa y sancionadora, tal y como se ha hecho en otros países de Europa, luego de la entrada en vigencia, en el 2018, del Reglamento General sobre Protección de Datos Personales (GDPR) adoptado por la Unión Europea[12].

En conclusión, conviene subrayar que, en materia de innovación, el gobierno dominicano ha implementado la Agenda Digital 2030, con la que se pretende, entre otras medidas, una revisión minuciosa de la actual Ley núm. 172-13, sobre Protección de Datos Personales con el fin de adecuarla a la nueva realidad digital[13]. En ese tenor, vale destacar que, en 2022, importantes medios de comunicación nacional anunciaron el sometimiento de una propuesta legislativa por parte del senador por la provincia de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, tendente a modificar la actual Ley núm. 172-13, sobre Protección de Datos Personales, con el fin de adaptarla a las exigencias que demanda el mundo digital[14].

[1] Suprema Corte de Justicia, Discurso conmemorativo día del Poder Judicial 2011, Santo Domingo, 2011, disponible en línea, https://biblioteca.enj.org/handle/123456789/78713 [consulta 24 octubre 2023].

[2] Planificación Estratégica Visión Justicia 2020-2024 del portal web del Poder Judicial de la República Dominicana, disponible en línea, https://transparencia.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/diaPoderJudicial/PlanEstrategico20-20.pdf [consulta 24 octubre 2023].

[3] Portal web de la Escuela Nacional de la Judicatura, disponible en línea, https://www.enj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3593:poder-judicial-pone-en-funcionamiento-su-oficina-virtual&catid=9&Itemid=175 [consulta 24 octubre 2023].

[4] Noticia «El Tribunal Constitucional Dominicano deja en marcha el SIGE RD con aportes del Tribunal Constitucional del Perú y AECID», Santo Domingo, 2015, disponible en el portal web del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, https://www.tribunalconstitucional.gob.do/sala-de-prensa/noticias/finaliza-segunda-visita-de-trabajo-de-delegaci%C3%B3n-del-tribunal-constitucional-de-per%C3%BA-en-el-proceso-de-asistencia-t%C3%A9cnica-e-implementaci%C3%B3n-del-sistema-inform%C3%A1tico-de-gesti%C3%B3n-de-expedientes-sige/ [consulta 24 octubre 2023].

[5] Ibídem.

[6] Según el según el Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo del Poder Judicial núm. 002-2020, de 19 de marzo de 2020 y la Resolución núm. 002-2020 emitida por el Consejo del Poder Judicial el 21 de abril de 2020.

[7] Medida respaldada por la respaldado por la Resolución núm. 005-2020 emitida por el Consejo del Poder Judicial el 19 de mayo de 2020.

[8] De acuerdo con lo previsto en la Resolución núm. 007-2020 emitida por el Consejo del Poder Judicial el 2 de junio de 2020.

[9] Véase periódico digital «Diario Libre», «Microsoft asegura Poder Judicial es referente de transformación digital», Santo Domingo, 2021, disponible en línea, https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/microsoft-asegura-poder-judicial-es-referente-de-transformacion-digital-IO27833874 [consulta 24 octubre 2023].

[10] CUERVO (Sergio), «Chat GPT: así fue la primera audiencia virtual en el metaverso», Periódico digital Infobae, disponible en línea, https://www.infobae.com/tecno/2023/02/15/chatgpt-asi-fue-la-primera-audiencia-virtual-en-el-metaverso/[consulta 24 octubre 2023].

[11] Redacción del periódico Cambio (2023). La sentencia de un juez de Cartagena que usó la inteligencia artificial de ChatGPT. Cartagena, Colombia, 2023, disponible en línea, https://cambiocolombia.com/pais/la-sentencia-de-un-juez-de-cartagena-que-uso-la-inteligencia-artificial-de-chatgpt.[consulta 24 octubre 2023].

[12] Véase el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, disponible en línea, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504 [consulta 24 octubre 2023].

[13] Véase FERNÁNDEZ (Annabelle Liz), «¿Debemos reformar la Ley Núm. 172-13 de Protección de Datos Personales en la República Dominicana?», Santo Domingo, 14 de septiembre de 2022, disponible en línea (portal web del Instituto OMG), https://www.iomg.edu.do/post/debemos-reformar-la-ley-n%C3%BAm-172-13-de-protecci%C3%B3n-de-datos-personales-en-la-rep%C3%BAblica-dominicana [consulta 24 octubre 2023].

[14] Véase ORLANDO ESPEJO (Troi), «Félix Bautista sometió ante el Senado 25 iniciativas de ley», periódico Hoy, disponible en línea, https://hoy.com.do/felix-bautista-sometio-ante-el-senado-25-iniciativas-de-ley/ [consulta 24 octubre 2023].

Por Brianda Trujillo