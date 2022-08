La “Tibieza” de Nan Chevalier conquista el Premio Manuel Salvador Gautier de Novela

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Editorial Bienetre y el Ateneo Insular, dirigido por el Dr. Bruno Rosario Candelier, anunciaron al ganador de la primera edición del Premio Manuel Salvador Gautier de Novela, el cual fue otorgado a Nan Chevalier por su obra “Tibieza”.

El concurso se creó con la finalidad de apoyar “la cultura y la creatividad dominicana”, como se indica en su página oficial.

De acuerdo con el veredicto, “Tibieza” es una novela con un interesante uso de los narradores, pues mezcla las tres personas gramaticales con ingenio. Se emplea la técnica de la analepsis –flashback, en la voz inglesa– magistralmente, logrando con esto mantener la atención del público.

En cuanto a la extensión, es la adecuada para el gusto de la mayoría de lectores actuales. La temática conecta eventos de ambientaciones cotidianas que otorgan verosimilitud a la historia. Además, se pone de manifiesto la idiosincrasia de los habitantes del Santo Domingo del siglo pasado y de la actualidad.

El galardón

El premio consiste en USD$1,000 en efectivo, tres sesiones de asesoría valoradas en USD$750 dólares para mercadear exitosamente la novela, y un certificado.

Otras dos obras recibieron menciones honoríficas: “Fieles del ocaso”, de Fernando Hiciano, y “La casa de los pájaros azules”, de Elizabeth Villamán. Atendiendo a las bases, para estos dos últimos se otorgarán certificados.

El jurado

Estuvo integrado por personalidades del mundo académico y literario del país: Rafael Peralta Romero, escritor, profesor universitario, académico de la lengua y actual director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, narrador y profesor; Rita Díaz Blanco, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y directora del Instituto Lingüístico Dominicano; y Keila González Báez, narradora, estratega de comercialización editorial y CEO de Editorial Bienetre. Todos son cultores del movimiento interiorista.

El ganador

Nan Chevalier, según como establece en su sitio web, es un escritor dominicano. En Puerto Plata nació en 1965. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional “Pedro Mir” de Poesía, Funglode 2016; el Premio Único del III Concurso Nacional de Minificción, Ministerio de Cultura, 2013; y el Premio Nacional de Cuento “Juan Bosch”, Funglode 2011.

Su obra ha circulado, a través de antologías y libros, por España, Puerto Rico, Argentina, México, Perú, Italia, EE. UU., Colombia, Guatemala y Costa Rica.

Desde el inicio de la década de los años 80 ha mantenido una actividad constante en el mundo de la literatura a través de publicaciones en revistas, participación y creación de talleres literarios, conferencias y presencia activa en los principales eventos culturales nacionales e internacionales.

Se licenció en Letras y también en Psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, academia en la que, además, cursó Especialidad en Lengua y Literatura y Maestría en Literatura. Es Máster of Social and Human Studies with a major in Latin American Literature por Atlantic International University, institución de altos estudios donde cursa en la actualidad (de manera virtual) un doctorado en Literatura Latinoamericana, con un enfoque particular hacia la novela negra latinoamericana.

Entrega

Los reconocimientos serán entregados en un evento que organizarán la Editorial Bienetre y el Ateneo Insular en el mes de octubre.-

