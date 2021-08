La temporada de Grandes Ligas 2022 empezará el 31 de marzo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Major League Baseball dio a conocer el miércoles el calendario de Grandes Ligas del 2022.

Cada uno de los 30 equipos de las Mayores estará en acción el Día Inaugual del jueves, 31 de marzo del 2022, el quinto año consecutivo en que todos los clubes jugarán en la primera fecha de la campaña.

En cuanto a los juegos interligas, los enfrentamientos serán entre equipos de las siguientes divisiones: Este de la L.A. vs. Central de la L.N., Central de la L.A. vs. Oeste de la L.N. y Oeste de la L.A. vs. Este de la L.N.

El Juego de Estrellas será el 19 de julio en el Dodger Stadium de Los Ángeles, mientras que la última fecha de la temporada será el 2 de octubre.

