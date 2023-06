¿La tecnología es un asistente útil o un jefe peligroso?

A pesar de encontrarnos plenamente inmersos en la sociedad del conocimiento, en medio de millares de información asequibles al instante, hemos corrido el riesgo de ser profundamente ignorantes a consecuencia de ciertas limitaciones para analizar y segregar la información. Actualmente las sociedades, en sentido general, tienen mayor dificultad para aprender y sobrellevar problemas, somos menos reflexivos, menos profundos y más impulsivos, lo cual nos convierte en una sociedad manipulable. Aun con todas las bondades que nos trajo el internet, no tenemos dudas es un instrumento que brinda ilusión de conocimiento sin esfuerzo a través de información ilimitada sin guía, lo cual restringe los complejos procesos de pensamiento que conllevan al saber genuino. La red nos está configurando a su propia imagen volviéndonos más hábiles para manejar y ojear superficialmente la información, pero menos capaces para la concentración y reflexión. La red es capaz de provocar cambios profundos similares a los que se encuentran en los cerebros de los adictos a las drogas. En una investigación liderada por Hao Lei, de la Academia de Ciencias China escanearon el cerebro de 35 jóvenes adictos a Internet y hallaron alteraciones en el cableado neuronal, así como una disminución del volumen de sustancia gris y alteraciones en las conexiones de fibras nerviosas que unían áreas del cerebro implicadas en la toma de decisiones, el autocontrol y las emociones.

Cuanto más exponemos nuestro cerebro a las maquinas, la parte biológica trabaja menos, y el uso excesivo de la información sin procesar nos terminara convirtiendo en títeres e ignorantes, condenados a la sumisión y dependencias de los accesorios que nos mantienen conectados. El fenómeno de la ignorancia, como un mal crónico persiste en el tiempo acarreando con las consecuencias negativas que ello conlleva para nuestra sociedad, es por la ignorancia que se da lugar a una serie de disfuncionalidades graves, como la violencia, la superficialidad, la intolerancia, la corrupción, el detrimento de los valores, entre otros. Ante la era digital, la humanidad se enfrenta a nuevas coyunturas en los ámbitos sociales y psicológicos, además del fenómeno de la adicción a internet, aumenta la depresión asociada al uso excesivo de los dispositivos y la pérdida de espacios reales en pro de una virtualidad que es cada vez mayor, lo que hace necesario revitalizar los esfuerzos en pro de una vida más saludable para las personas, el retorno a las experiencias humanas, a las emociones, al valor del individuo y a los sentimientos.

En ese escenario el individuo se desnaturaliza se vuelve masa y primitivo, y es precisamente en esa masificación que nace el predominio de la imagen y el sonido sobre las palabras, todo se reduce a las pantallas, las imágenes sobre las ideas, lo frívolo sobre la seriedad, la banalidad sobre lo profundo, proceso acelerado con la creación de las redes sociales. En esta nueva cultura la producción industrial masiva y el éxito comercial son esenciales, las grandes industrias, a través de los medios, manipulan el gusto y las preferencias de un público básicamente ignorante ávido exclusivamente de diversión y entretenimiento. En este contexto lo que tiene éxito y vende es bueno, lo que no conquista al público es malo, porque el único valor que existe es el comercial, el que fija el mercado y todos somos presas para las industrias. Hay un cambio de paradigmas en todas las manifestaciones sociales y culturales, todo se circunscribe a convertir el entretenimiento y la diversión en el valor superior.

En el campo de la literatura, el predominio lo tienen la ligera, la llamada literatura ‘light´´, la leve, la fácil, la entretenida que no requiere ningún esfuerzo intelectual. Los productos literarios son promovidos, aceptados o rechazados por las agencias publicitarias que están destinadas a complacer a un público interesado en la diversión, en la brevedad, superficialidad y bobería y presos en esos antivalores los escritores dan la espalda al compromiso cívico y moral de ser el pensador de la sociedad que tenían antiguamente. Los criterios comerciales prevalecen, el final del siglo XX, y debido a la omnipresencia informativa de los medios de comunicación de masas, la televisión, y el universo virtual del internet, se experimenta un cambio en los modos sociales de percepción, las opiniones se forman por las informaciones recibidas por los medios, sin que medie mucho tiempo para la reflexión. De ahí que los autores y sus personajes estén influenciados por los hábitos de consumo. En el comercio de los libros los editores les importa el rendimiento de su inversión, no la calidad de las obras. En definitiva, los libros han pasado a ser un producto sujeto a las estrategias de la mercadotecnia, y lamentablemente los autores literarios formales no tienen éxito, la publicidad, empuja a la novela hacia lo comercial. y el éxito universal de la novela debut se acerca al presente a lo simultáneo, y no a las etapas de desarrollo del personaje. La influencia que antes tenían los científicos, los pensadores, los compositores, los teólogos, los libros, ahora lo tienen los diseñadores, las revistas amarillistas, las redes, los influencers, los deportistas, los artistas.

En cuanto a la manifestación de las artes plásticas ya no se distingue entre lo que es ordinario y lo que es estético, lo ligero de lo valioso, lo que es tener talento o carecer de el, se rompe la barrera del idealismo artístico y surge la frivolidad que no es más que una manera particular de concebir el mundo y de expresarse sin límites. En la actualidad un excusado en un lienzo es una obra de arte, o un cuadro en blanco colgado en una pared también lo es, o las partes íntimas de hombre y mujer expuestas de manera impúdica también forman parte del llamado arte contemporáneo, donde prácticamente se ha sustituido lo estético por lo grotesco, pareciera que en la actualidad la obscenidad entra en escena y transforma radicalmente el propio concepto del arte. El humor y la ironía, son algunas de las estrategias a las que recurre el arte contemporáneo, desafían estereotipos y tabúes, atacan contra las castas del decoro y el buen gusto. En definitiva, con estas expresiones artísticas podemos descifrar que está aconteciendo en la sociedad es una expresión hablada de los que somos o en lo que nos hemos convertido.

En el cine, los cambios han sido trascendentales, existe otra manera de hacer cine, donde todo es simple y superficial, predominan los efectos especiales y las simulaciones producidos por el avance tecnológicos lo cual implica poco esfuerzo intelectual, por igual es notorio el predominio de las escenas de sexo salvaje y detallados que explota la sexualidad, que transgrede los ideales de la mujer y del hombre, convirtiéndolos en un objeto de deseo para el público, por igual las escenas violentas sin reparo ni pudor de las relaciones de parejas del mismo sexo, esas representaciones es un anticipo de una cultura enferma de hedonismo burdo que sacrifica el erotismo y lo estético a lo comercial y al morbo. De esa manera se inhibe la imaginación y conllevan a las desviaciones sexuales ya que entre más aberrante y explicita, es más adictiva y, al mismo tiempo, más insensibilizadora y el resultado es que el sexo ya no le produce excitación, y cada vez requiere más estímulos diferentes siendo este el origen de otras tantas aberraciones sexuales. La comercialización del cine ha desplazado el cine como el séptimo arte donde se exige un gran esfuerzo creativo para producir una correlación entre la composición, la estética y el objetivo y donde cada una requiere una planificación previa y una indiscutible pasión para ser ejecutada. No se trata de hacer una crítica moralista, satanizando la sexualidad, sino una crítica objetiva a los efectos sociales de su mercantilización iconográfica.

Esa metamorfosis social y cultural ha trascendido a la música popular, El género urbano cuyas composiciones musicales insustanciales y monótonas, son peligrosas semillas para mentes en formación, con una filosofía de sexo sin más alcance que el mero placer, culto a los instintos, a las pasiones y a la inmoralidad, es en definitiva una cultura de superficie, de esparcimiento y postura. Lo que se espera de los artistas, no es el talento, ni la destreza sino la pose y el escándalo, sus atrevimientos no son más que los antifaces que esconden sus debilidades. Esta desfachatez de los cantantes la mayoría de las veces es en complicidad con los que controlan el negocio de la música y que son los que a su conveniencia suben y bajan a los artistas y fabrican los ídolos ficticios y son los que desnaturalizan la labor artística, miles de artistas con calidad que no cuentan con el apoyo comercial simplemente por salirse del límite de los gustos mayoritarios sucumben en el anonimato. Antes había artistas, hoy hay productos, y son los industriales y asesores de imagen los capacitados para escoger de forma precoz a individuos potables con mayor o menor talento hasta convertirlos en productos de masas. En estos días para estar en el tope de la fama no se requiere de mucho talento todo se circunscribe a lo que vende, por ejemplo, las divas lo único que deben hacer es sacudir sus caderas en el escenario.

La manifestación musical y cultural dominicana hoy está en el derrocadero, vivimos en una sociedad que celebra lo banal, lo vulgar y lo insustancial una masa embotada por los fluidos de la ignorancia. Esa popularización es paralela al consumo de drogas porque ese entorno empuja a los jóvenes a la busca de placeres fáciles y rápidos que los inmunice de sus realidades. El alcoholismo y la drogadicción están más extendidos que nunca, y tanto se ha acostumbrado esta sociedad a la satisfacción inmediata y urgente, al consumo de banalidades y simplezas, que está generando un problema grave, que lleva tan solo al áspero y frio egoísmo, y a la búsqueda de satisfacciones cada vez más peligrosas y destructivas. No es nada extraño que sin ningún reparo se hace alarde de conductas, que antes se consideraban escandalosas, cualquier comportamiento, por aberrante que sea es válido por el hecho de vivir en una sociedad permisiva y tolerante. Todo contribuye a la degradación moral de la sociedad, estamos en una época en la que los valores morales, éticos, e incluso estéticos de la población, han perdido el norte y se ven influenciados por corrientes contrarias a todo lo que se consideraba estético y decoroso.

Este fenómeno también ha arropado la política, es tanto así que el político de hoy día si quiere conservar su popularidad está obligado a dar más importancia a la forma que a la esencia, ya la política no es un quehacer intelectual que responde a una doctrina como guía, ha sucumbido a lo frívolo y a lo superficial. A los políticos les interesa mantener al pueblo en estado de incultura, adormecido y anestesiado frente a lo real, porque es en ese estado de ignorancia que las masas se convierten en manipulables. Uno de los gestos preferidos de los candidatos es tomarse fotos con las glorias dominicanas del deporte o con los artistas, o en los barrios más paupérrimos del país, siempre bajo los focos mediáticos. Una de las mayores preocupaciones que afrontamos como sociedad a la hora de acercarse las elecciones es el clientelismo político, el abuso en el ejercicio de atribuciones ejecutivas que busca capturar el voto o apoyo político de segmentos de la población a cambio de ofertas de bienes o servicios. Es fácil engañar y manipular al pueblo y más aún si este es iletrado, puesto se vuelve susceptible y una presa fácil para la politiquería, al pueblo pan y circo es la consigna usada por los políticos en la medida en que tienen al pueblo distraído y este no se percata de la realidad en la que vive.

Cabe preguntarse por el papel de nuestra clase política, que ha desatendido osadamente el trabajo cultural por el que los pueblos quedan en la memoria. ¿Qué han hecho por proteger y fomentar la libertad de nuestros creadores? ¿Que han hecho para resolver el tema espinoso de la educación y las bajas calificaciones obtenidas en las evaluaciones del estándar educativos de los países de la región? En el Programa para la Evaluación Internacional de Alumno, (PISA) promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que evalúa de forma sistemática lo que los jóvenes saben y son capaces de hacer al finalizar su Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en más de 80 países del mundo, la Rep. Dom. obtuvo el puntaje promedio más bajo en comparación con los países de América Latina. La ignorancia actual no se ha generado por sí sola, es el fruto del abandono por décadas de la principal misión de los gobiernos que hemos tenido, que es la educación, entendiendo el término en el sentido más amplio, profundo e integral del mismo. La educación y la cultura son las llaves de la emancipación social, de la libertad de los pueblos y de los individuos, es la premisa imprescindible para acometer los cambios radicales que necesita la sociedad.

La inacción de la sociedad y la incapacidad de las autoridades están generando la proliferación de actos violentos y delincuenciales. Vemos con frecuencia noticias de varios casos de agresiones físicas entre niños, jóvenes y mujeres, causando, desafortunadamente muertos o heridos de gravedad, vemos denuncias de amenazas, que tienen a la sociedad intranquila. Esto sucede a consecuencia de ser una sociedad sin valores, en que los sistemas de educación y de gobierno no están funcionando, estamos llenos de ciudadanos que infringen la ley y autoridades que no la aplican. Hoy somos una sociedad acostumbrada a ver la corrupción pública y la privada sin inmutarnos, a ver la delincuencia desbordada, a ver como conviven en la sociedad los que comenten hechos ilícitos y los que permiten que el dinero sucio se convierta en parte de la economía. Ése es el efecto que, como sociedad, estamos generando: una ciudad sin ley, sin valores una comunidad inmune a las consecuencias y una autoridad débil.

La ausencia de valores y de principios éticos morales día a día van degradando a nuestra sociedad, los cuales se ponen de manifiesto en los diferentes aspectos de la vida humana, en la forma de hablar, de relacionarse, en el deseo insaciable de acumular poder en todos los aspectos, se ha dejado de lado la formación humana y humanística de las personas, y ese tipo de sujeto fabricado a conciencia para que pierda la conciencia, la conciencia de clase, la conciencia crítica, la conciencia solidaria, en definitiva, la conciencia de ser humano todo les importa un bledo, porque sencillamente han perdido buena parte de su condición humana. ¿Qué podemos esperar? la triste verdad es que ningún novelista, creativo, político, artista puede sobrevivir y mantener cautivo un nicho del público sino se doblega a las corrientes actuales y a la cultura imperante. Nos toca a nosotros desafiarla¡¡¡Dios nos ampare!!!

“El verdadero peligro no es que las computadoras comenzaran a pensar como los hombres, sino que los hombres

comenzaran a pensar como las computadoras”.

Sydney J. Harris,

Jacoba Hasbun

Relacionado