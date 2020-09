La tecnología, el arma de doble filo del siglo XXI    

Por lapso de unos minutos quiero que su conciencia y concentración se una a la mía, para así estar tratando este tema, que trata sobre una de las ciencias más impactantes del siglo XXI, pero que por el mal uso que está recibiendo se ha convertido en unos de los grandes flagelos que hoy mantiene sepultado el conocimiento de hombres y mujeres, especialmente a los jóvenes, el tema al cual me refiero es:

La Tecnología como el arma de doble filo del siglo XXI

“La tecnología es un conjunto de actividades, habilidades, destrezas o conocimientos ordenados del desarrollo social, que permite la creación y el diseño de herramientas, para satisfacer la necesidad humana”.

Los tiempos no cambian ni han cambiado, lo que cambian y hemos cambiando somos los seres humanos, nosotros somos los que hemos cambiado la sociedad, nuestro entorno, nuestra familia, nuestro destino, y nuestros propósitos, todo por el mal uso y el desconocimiento de los recursos con que contamos y los avances tecnológicos que nos han legados los grandes tecnólogos que ha dado la humanidad, los seres humanos nacemos honestos, nacemos siendo seres perfectos en cuanto al estado de nuestra conciencia, pero los pensamientos horripilantes de las personas que con nosotros comparten, se presentan como león hambriento desesperado en sus ansias por cambiarnos y hacernos uno más de aquellos que forman parte del núcleo de la ignorancia.

Es más que penoso, vergonzoso ver como muchos jóvenes hoy se han convertido en adictos aficionados por la tecnología, pero no es que sea un pecado imperdonable el uso de la tecnología, sino el mal uso que a esta se le está dando en pleno siglo XXI, los hospitales, clínicas y demás centros de salud, hoy se ven sofocados por la cantidad de jóvenes que cada día asisten en busca de lentes, pues, por el mal uso de la tecnología han perdido la vista, causando así en ellos retraso mental, frustración, baja autoestima y otros graves males que se asocian a esta acción, como consecuencia del mal uso de la misma, ciencia esta que ha legado a la humanidad avances nunca imaginados ni esperados por los sujetos que hoy habitan el mundo como totalidad.

Los objetivos con que se ha creado la tecnología están hoy distorsionados, por una fracción de hombres, jóvenes y mujeres que sus pensamientos han errado, es triste ver como la familia se están disminuyendo, como van al derrumbadero, pareciéndose en su rumbo a un animal sin corral, pues, esta arma de doble filo ha roto todos los estándares moralmente permitidos, y más que esto la tecnología está criando los jóvenes en los hogares, el mal uso de esta arma de doble filo está creando monstruos desorientados, confundidos y estresados, sin destino ni frontera, jóvenes que sin orientación se ven sofocados y ven como única salida practicar los malos e ignorantes ejemplos, que días tras días se visualizan en tales medios comunicativos. De la misma forma que nos beneficia la tecnología, de esa misma forma y aún más profundo puede destruirnos, debido al uso de la misma, ella también, tiene ventajas y desventajas entre las ventajas que este medio nos ofrece se encuentran y a la vez podemos mencionar:

 Vida saludable: pues, a través de la tecnología, los científicos han hecho análisis para detectar los alimentos que nos hacen daños y los que debemos consumir para tener una buena salud alimenticia, física y mental.

 Nuevos y mejores medicamentos: la tecnología ha posibilitado el descubrimiento de nuevos medicamentos, así como también, ha permitido el desarrollo de distintas especialidades de la medicina que permiten detectar, tratar y curar enfermedades; tal es el caso, de la medicina nuclear, implementada para eliminar tumores malignos.

 Equipos más avanzados: otro beneficio importante son los equipos que se utilizan en el campo de la salud, los cuales han permitido que los procedimientos o intervenciones quirúrgicas sean menos dolorosas y con menos riesgos para los pacientes.

 La evolución de construir máquinas que nos ayudan a cubrir las necesidades del hombre.

 Brinda el desarrollo de la comunicación y la interacción con los demás.

Entre otros centenares de beneficios que por razón de tiempo y espacio no podre mencionar. Sin duda, estos avances tecnológicos han permitido que los profesionales del área de la salud y educación y demás áreas, puedan actuar de forma más rápida y eficiente. Pero mi objetivo no es definir un concepto, sino más bien, despertar tu conciencia para que puedas hacer uso correcto de esta ciencia. Sé que con la tecnología nos comunícanos y es un beneficio positivo que no puedo ocultar, pero comparar el uso que amerita y el que está recibiendo por las personas de este siglo especialmente por los jóvenes, me causa tristeza, se vislumbran más sus desventajas que sus beneficios viéndose así en peligro de extinción el futuro del medio geográfico y la sociedad a la que pertenecen estos jóvenes, pues, ellos se conciben como el futuro de ese entorno y si están distraído no podrán más que convertirse su futuro en desgracia y duras consecuencias, pues, de la distracción no se puede esperar más que malos resultados, un ejemplo de esto que no pudimos contemplar pero que fue real, está en el libro de génesis en la Biblia, que fue el caso de Adán y Eva, cuando fueron engañados por el tentador fruto de la distracción.

Basta ya de tantos crímenes de conciencias, de hacer daño a la vida privada de los demás a través del mal uso de esta ciencia, de ver tantos programas falaz, de sepultar ese espíritu de la creatividad que mora en nosotros los jóvenes, démosle a la tecnología la importancia y el uso que amerita y hagamos de esta una herramienta para nuestro desarrollo y no un arma que sepulte nuestro sueños y nos lleve al derrumbadero y distorsione nuestro futuro, ya no más hagamos de la tecnología, una arma de doble filo.

Como jóvenes, mujeres y hombres, hagamos de la tecnología una herramienta de polifacética utilidad para este mundo, y de esa forma contribuiremos al mejoramiento de la sociedad, y dejaremos de echarle la culpa de lo que pasa a nuestros hermanos políticos y funcionarios, cuando dejemos de dar uso inadecuado a este medio tan trascendental de las sociedades, países y comunidades del mundo cambiaran, pues de distracción pasaremos a concentración, de ignorantes a sujetos críticos y de jóvenes a líderes progresistas de nuestra sociedad.

Ya no quiero seguir recitando las desventajas que posee el mal uso de esta ciencia, basta con reconocer sus ventajas y ponerla en ejecución y no como menos importante hacer conciencia de ambos resultados y así, solo de esta forma, es de la única manera que podremos transformar esta esfera y hacer de este mundo tan distraído el jardín de Edén que fue en sus principios.

No piensen ni observen esto como algo imposible, sé que la forma de cómo cambiar el mundo no tiene un manual, pero sí sé, que haciendo lo que una vez dijo el ilustre: Mahatma Gandhi, podemos cambiar la historia de la humanidad: “si quieres cambiar el mundo cámbiate a ti mismo, debes convertirte en el cambio que deseas ver en el mundo”. Jóvenes, público apreciado que lee el recitar de estas palabras, este es el momento más indicado y preciso, el instante deseado, el eminente espacio de poder cambiar, de usted es exclusivamente y de nadie más, la decisión de cambiar la humanidad. Estoy consciente de los martirios que hoy están pasando en las aulas nuestros maestros, de los duros momentos y situaciones que día tras día tienen que enfrentar, ¿Pero a quien atribuir la causa de todo esto? Existe un único culpable, este es la distracción, pues, la distracción con la tecnología unida como un binomio al mal funcionamiento de los núcleos familiares, han creado una aguda desintegración familiar, problema social que no solo se visualiza en las calles, púes, la desintegración familiar este gran flagelo social se encuentra presente en las escuelas.

Hasta que no salgamos de la distracción será difícil ser grandes seres humanos, pues, las causas de la distracción son muy profundas, esta fue la que impidió y sepulto la eternidad del hombre en la tierra y es la misma que hoy mantiene secuestrado el conocimiento de nosotros mismos.

Palabras me sobran para seguir hablando sobre la realidad de este tema, pero tiempo me falta para seguir recitando estas palabras, no seguiré más, pues si consiente es mi pueblo de lo que digo, suficientes han sido estas palabras y más aún, sé que el secreto de aburrir la gente consiste en decir todo lo que se siente. Nosotros no fuimos creados para ser dominamos por las cosas que inventamos ni por las que nos rodean, sino para nosotros dominarlas a ellas.

Pero no quisiera concluir sin antes recitar un ilustre pensamiento: “para pensar como eliminaremos en el pasado el mal uso de la tecnología ya es demasiado tarde, pero no es demasiado tarde para eliminar la distracción y el mal uso de la tecnología en el presente.”

Autor: Darwin Leonardo Vásquez Pérez