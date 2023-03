“La Suegra” dio calambre

Parece que la solicitud que el precandidato a diputado y miembro de Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, Víctor Pavón, a la Comisión de Espectáculos Públicos fue hecha con presión, para que se pusiera restricción, seis meses después, al tema satírico “La Suegra”.

Y es que verdaderamente, parece que al Pavón le dio calambre escuchar la pegada de este tema. Pero me imagino, que este señor y la CNEPR no han dado seguimiento a los otros temas que están en la radio que, si nos detenemos a escuchar su contenido, no podemos ni sacar un buen jugo.

La CNEPR comenzó a trabajar y emitió la resolución No.001/2023 manifestando que de forma unánime sería prohibida en todo el territorio dominicano por supuesto lenguaje “inapropiado, desconsiderado y atropellante”.

Y es que lo considerado por el presidente de esa institución, fue entre otras cosas, que se está maltratando a las suegras, usando términos despectivos, cuando en realidad Romeo Santos utilizó este tema como una sátira a una situación que se vive a diario en el país.

Me imagino que la relación que tiene el señor que aspira a ser diputado es muy buena con la madre de su esposa, pero si de verdad es conocedor de la música, debe darse cuenta que desde siempre se han venido haciendo estos tipos de canciones que aluden al humor negro y satírico de los dominicanos.

En las emisoras día a día, se vienen escuchando todo tipo de canciones y no sólo los temas del genero urbano que vienen cargados de palabras obscenas y tiraderas, sino también otros tipos de ritmos como la salsa y merengue que tienen exponentes que se van más a lo explicito que al doble sentido y no han sido bloqueados de los mismos.

Lo que sucede es que artistas como Romeo Santos, poseen temas que son tocados mil veces y son mil veces pedidos por un público que ha demostrado desde hace muchos años el seguimiento que le da.

Aunque el aspirante a diputado por la FUPU, aplaudió la abrupta e innecesaria iniciativa, manifestando que «mandaba un mensaje negativo a la sociedad dominicana que podría terminar en violencia de género».

Romeo Santos fue más claro y respondió de manera respetuosa, lanzando un preview de su nuevo video y motivando a todos a verlo en YouTube para ver este audiovisual en el cual actúa la primerísima actriz Cecilia García y el urbano Bulin 47.

“Hay que ser muy amarillistas, ignorantes, sonidistas o las tres cosas para no poder notar que la canción tanto como el vídeo solo fue con intenciones de homenajear UNA VEZ MÁS la dominicanidad”, dejó claro Santos a través de su Instagram.

Al final, el éxito que viene teniendo Romeo Santos a nivel mundial lo seguirá posicionando como uno de los artistas más grandes de los últimos tiempos, y lamentablemente ninguna restricción apagará esta realidad.

