La situación argentina no debe preocupar a empresas españolas, según expertos

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- La petición de Argentina de un rescate al Fondo Monetario Internacional no debe preocupar a las grandes empresas de la Bolsa española porque da seguridad jurídica, según varios expertos.

Con la intervención de los organismos internacionales “se aportará una seguridad jurídica y financiera muy positiva para mantener las posiciones de las grandes compañías españolas en el país”, explicó a Efe el investigador de la cátedra de América Latina en la Universidad española de Comillas-Icade, José Luis Villegas.

El profesor apuntó que el mayor problema al que se enfrenta Argentina es la inflación, la segunda más alta de Latinoamérica, detrás de Venezuela, y un gobierno “que no es capaz de controlar su moneda”.

España es el primer inversor europeo y el segundo mundial en Argentina.

Según el ICEX (entidad pública española que promueve la internacionalización empresarial), 151 empresas españolas tienen presencia en Argentina, de las cuales 30 son cotizadas y 14 están en el IBEX 35 (principal indicador de la Bolsa española), con Telefónica y los bancos Santander y BBVA como principales valores.

Los bancos fijan su mirada en los ajustes por el tipo de cambio, los intereses y la tasa de morosidad pero, según Villegas, el impacto será “mínimo” porque se van a crear impuestos adicionales por parte del Gobierno argentino para “cuidar” las operaciones financieras.

Aunque el sector financiero es “complejo”, debido a que los argentinos “siguen comprando muchos dólares y sólo un 51 % posee una cuenta bancaria porque desde el ‘corralito’ no se fían de los bancos”, el especialista dijo que sí ve “un mayor problema” en las empresas de infraestructuras por una reducción de capital para inversiones.

El analista de MG Valores Nicolás López tampoco ve un “mal panorama” para las empresas españolas porque la aportación de sus negocios en Argentina no es “demasiado grande”, según dice a Efe.

Consideró que el impacto tanto en los resultados empresariales como en las cotizaciones bursátiles “será leve” y será innecesario que los grandes valores desarrollen medidas especiales tras la petición de ayuda exterior; lo peor “ya ha pasado”, concluyó.

“Al fin y al cabo acudir al FMI te aporta estabilidad, como sucedió en Europa”, comentó este analista, que auguró “una recuperación económica para toda Latinoamérica”, mientras el efecto divisa no se contagie desde Argentina al resto de la región.

Aunque las empresas presentes en el país austral caigan en bolsa, los expertos coinciden en que es “muy difícil” que arrastren al selectivo bursátil español en su conjunto, y más si se tiene en cuenta la tendencia alcista de la Bolsa de Madrid, con siete semanas consecutivas de ascensos, algo que no sucedía desde octubre de 2013.

Esta situación pesa mucho más que un mal comportamiento de Santander, Telefónica y BBVA, porque los otros “implicados” tienen un peso muy pequeño, aunque el analista de Admiral Markets Roberto Rojas no ve negativa una pequeña corrección del IBEX 35 “para eliminar un poco de sobrecompra que hay en el mercado”.

Para ver una caída de los valores o del IBEX 35, Rojas opinó que hay que “estar atentos” a la cifra del rescate del FMI que se concrete en los próximos días. “Si supera los 25.000 millones de dólares, sí podría empezar a sufrir el mercado”, advirtió.

