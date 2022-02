La SIP insta a López Obrador a “tomar acciones” por asesinatos de periodistas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró hoy “con mayor énfasis” al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que “tome acciones” para prevenir la violencia contra los periodistas, tras el asesinato del comunicador Heber López Vásquez, el sexto de su tipo que ocurre en México en lo que va de 2022.

López Vásquez, de 39 años, fue asesinado a balazos este jueves en el puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, sur de México, informaron familiares a Efe.

El periodista, según un comunicado de la SIP, era director del portal RCP Noticias, cubría temas sobre corrupción y había recibido amenazas en 2019.

Dos personas le dispararon dentro de su estudio de grabación, ubicado en su vivienda. La policía municipal detuvo a dos sospechosos.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, calificó el hecho de “aberrante” y señaló que este nuevo crimen les “llena de impotencia”.

“No sabemos ya de qué forma pedir al gobierno que administre justicia y tome medidas para prevenir la violencia contra el periodismo”, expuso Canahuati.

Este nuevo asesinato ocurre “a una semana de enviar una carta al presidente de México (…) a fin de que tome acciones para prevenir la violencia contra los periodistas”, puntualiza el comunicado del organismo hemisférico con sede en Miami (EE.UU.).

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, se mostró preocupado por las consecuencias que la “ola de violencia” pueda incidir en la prensa.

“Si se permite que continúe esta ola de violencia, la sociedad pagará las consecuencias de tener un periodismo que, como mecanismo de autoprotección, optará por autocensurarse”, dijo.

“Los asesinatos contra periodistas, la impunidad y el ‘discurso estigmatizante’ del presidente López Obrador contra la prensa lastran a México a ser uno de los peores países en materia de libertad de prensa en las Américas”, afirma el comunicado.

En su conferencia matutina, López Obrador prometió este viernes por su parte “cero impunidad” tras el asesinato de López Vásquez.

“El que la hace la paga. No hay impunidad, cero impunidad, puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, cero impunidad, no es lo mismo de antes”, aseguró el mandatario.

México descendió al lugar 16 de 22 países de las Américas evaluados en el Índice Chapultepec, barómetro de medición de la libertad de prensa de la SIP, comparado con la posición 11 en la que se ubicaba en 2020.

En su comunicado, el organismo recordó hoy los periodistas asesinados en México desde principios de año: Heber López Vásquez, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa Arenas.

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) suma un sexto periodista asesinado este año, Marco Ernesto Islas, muerto el 6 de febrero en Tijuana.

