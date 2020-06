La seudo polarización de las próximas elecciones presidenciales del 5 de julio

Las elecciones Presidenciales del próximo 5 de julio de acuerdo a varias encuestas publicadas en los últimos días, presentan resultados donde el candidato del PLD y el gobierno, Gonzalo Castillo y el candidato del PRM, el opositor Luis Abinader están en un empate técnico, que de acuerdo al Ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta en la publicación del vespertino el Nacional de fecha 1 junio del presente año. Citamos.” vamos a las elecciones más reñidas que ha tenido el país en los últimos 24 años, donde se va a dar la mayor polarización en todo este tiempo, una polarización que en los últimos días se va a profundizar, y esta polarización pinta en éste momento hacia una segunda vuelta”. Termina la cita.

La Encuestadora CID Latino Americana presenta en su medición del 23 y 24 del pasado mes de mayo.

Gonzalo Castillo. PLD…….. 41%

Luis Abinader. PRM……….39%

Leonel Fernández………….10%

Se entrevistó de manera presencial 1,242 adultos.

Otro estudio de opinión pública realizado por la misma encuestadora CID Latinoamérica de 23 al 24 de abril pasada y publicada 29 abril 2020.

Los resultados fueron:

Para los candidatos Presidenciales:

Gonzalo Castillo. PLD……40%

Luis Abinader. PRM……..38%

Leonel Fernández. FP……8%

Indecisos…………………….5%

En esta encuesta fueron entrevistados de manera presencial 1,310 adultos.

Esto resultados con apena un mes de diferencia, traen varias lecturas.

Con todo y la ventaja que se dice, que ha usado los recursos del gobierno y el estado de excepción, Gonzalo Castillo que además de tener ventaja con un toque de queda férreo, para los candidatos de la oposición, que a decir de muchos miembros otros partidos, no existe para los seguidores del candidato oficialista, sumándose a esto los 57mil de millones de pesos que ha que ha gastado el gobierno para ir en auxilio de los diferentes sectores por motivo a la pandemia del coronavirus el COVID-19, y con todo y esas ventajas, Gonzalo Castillo sólo ha subido 1%.

Destacando que Luis Abinader subió 1% y Leonel Fernández 2%, tanto Luis y Leonel con la camisa de fuerza de no poder hacer su campaña abierta y libremente, por las restricciones impuestas por la condición de emergencia, concedida al poder Ejecutivo por el congreso de la república que ya cuenta con un con el 5to periodo de emergencia.

Esto demuestra, que hay entuertos que componer desde la esfera oficial, ya que su candidato no obtuvo el ascenso deseado.

No podemos pasar desapercibido, los resultados del Centro Económico del Cibao, que presento su última encuesta efectuada los días 11 y 12 del pasado mes de mayo, donde arrojo los siguientes resultados:

Luis Abinader (PRM)…….53.8%

Gonzalo Castillo (PLD)…. 35.2%

Leonel Fernández (FP)…..9.6%

Lo que de acuerdo a ésta medición no habría segunda vuelta.

Un simple análisis, tratando de ser lo más imparcial nos conduce a pensar de que es muy difícil que las elecciones Presidenciales venidera haya un ganador en primera vuelta.

Enfatizando que no es verdad que en el país exista una polarización entre Gonzalo y Luis; tomando en cuenta que el tres veces Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, es un líder indiscutible y que goza de una gran popularidad y que los votantes no somos tan tontos, para no saber que se quiera inducir a la población a una polarización, dado que si Leonel Fernández pasa a una segunda vuelta, sería el seguro Presidente del país; todo apunta a una estrategia de cerrarle el paso a Leonel Fernández, lo cual no es una tarea muy fácil.

Es que históricamente, las divisiones de los partidos traen muchos inconvenientes y máxime si esa división es del Presidente del partido en el poder, que abandona esa organización y forma otra en muy poco tiempo, a trayendo sus antiguos compañeros del PLD.

Lo único cierto es que no es verdad que existe una polarización. Es que no podemos olvidar que estamos en un periodo de campaña en una condición anormal, que coinciden con la terrible pandemia que vive actualmente el mundo, la enfermedad del coronavirus el COVID-19, donde la República Dominicana, no escapa a la gran depresión que vivimos, donde la economía ha tenido la más profunda crisis que jamás hemos tenido, lo que se hace necesario que el próximo mandatario de la nación tenga vasta experiencia en manejo de crisis y el que se pierda y no tome eso en cuenta esas cualidades, podría despertar con una pesadilla.

Por Ing. Teodoro Tejada

