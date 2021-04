La serie Small Axe, de Steve McQueen, lidera la lista de nominados a Bafta TV

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- La antología televisiva Small Axe, que engloba cinco películas del cineasta londinense Steve McQueen, lidera la lista de nominaciones a los premios Bafta de televisión, que se fallarán el próximo 6 de mayo, y opta a 15 reconocimientos.

El actor John Boyega optará a uno de los premios por su papel en la piel del agente de la Policía Metropolitana de Londres (Met) Leroy Logan mientras que Letitita Wright y Shaun Parkes también están nominados por su interpretación en Mangrove, uno de los filmes de McQueen.

El cineasta británico es, también, uno de los aspirantes al galardón por mejor director.

La citada antología, emitida por la cadena pública BBC, aspira a 15 reconocimientos, entre ellos al de mejor mini serie y a los de actores de reparto para Malachi Kirby y Micheal Ward.

También la popular serie sobre la realeza británica The Crown, de la plataforma Netflix, parte con 10 nominaciones, entre las que figura Josh O’Conor como príncipe Carlos de Inglaterra, Tobias Menzies, como el recientemente fallecido duque de Edimburgo, consorte de la reina Isabel II, y Helena Bonham Carter, como princesa Margarita, hermana de la soberana británica.

Esa serie optará al Bafta a mejor serie junto con Gangs of London, I Hate Suzie y Save Me Too.

De cara a la edición de este año, destaca además la nominación de Michaela Cole, por la serie I May Destroy You, que aspira a ocho nominaciones, entre ellas actriz principal para Coel y Paapa Essiedu, así como en el papel secundario para Weruche Opia.

También la adaptación a la pequeña pantalla de la novela de la escritora Sally Rooney “Normal People”, del mismo nombre, parte con siete nominaciones, como a la mejor mini serie, al tiempo que sus protagonistas, Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones figuran en las categorías a mejor actor y actriz principal.

La ceremonia de los premios Bafta de televisión se llevará a cabo el próximo 6 de junio en el canal de televisión BBC One, mientras que los galardones en otras categorías artesanas se podrán ver por streaming el 24 de mayo en canales sociales de Bafta.